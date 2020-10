Una de las afectadas que acusaron a Stefano Tosso de acoso habló sobre la entrevista que dio el actor en en ‘Beto a Saber’ donde dijo que su “único error” era ser “infiel", pero que nunca acosó a ninguna mujer. La víctima, de quien se mantuvo el anonimato, declaró en un reportaje del programa de Magaly Medina.

“Se aprovechó de mi situación. En ese momento estaba en el colegio todavía y él tiene toda la responsabilidad porque me llevaba 10 años y estaba en esa situación de poder porque era mi profesor", contó la joven.

La víctima agregó que sentía mucho “miedo” y comentó que Stefano Tosso le da “asco” y “vergüenza”.

“Que acepte sus errores. Él está mintiendo. Él sabe quién soy porque ha estado en mi vida, por así decirlo, los últimos tres años. No es posible que finja que no pasó, cuando él sabe quién soy. Él sabe lo que hizo y él sabe el daño que me hizo", concluyó afectada al programa de Magaly Medina.

Joven que acusó a Stefano Tosso de acoso dio su versión en el programa de Magaly Medina. (TROME)

