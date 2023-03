Stephanie Cayo se encuentra fuera del país disfrutando de unas vacaciones al lado de su pareja, el actor Maxi Iglesias; sin embargo, eso no fue impedimento para mostrar su respaldo a su hermana Fiorella, quien está en el ojo público luego que fuera captada besando apasionadamente a un misterioso galán en un estacionamiento.

La actriz de “Hasta que nos volvamos a encontrar” fue una de las primeras en dejarle un emotivo mensaje a su hermana en la reciente publicación que hizo en su perfil de Instagram, en donde da su descargo y explica lo que pasó cuando fue grabada muy cariñosa junto al misterioso hombre.

“Ya quisiéramos todos darnos besos así de apasionados y con tanta verdad, mi niña. Quien haga juicios son los que tienen miedo de su propia naturaleza y no confían ni en ellos mismos”, se lee en las primera líneas de su texto.

Stephanie resaltó que su hermana que está en todo su derecho de defenderse por haber difundido imágenes de su intimidad.

“El prejuicio a la basura. Tú estabas en un lugar privado, en tu edificio, no era un lugar público como piensan los que no saben. Tienes todo el derecho del mundo de defenderte de personas que se metieron al estacionamiento de un edificio que no era el suyo (era el tuyo) para grabarte. Lástima por ellos. Tú, mi amor, eres fuego”, añadió.