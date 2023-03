Stephanie Cayo llegó este miércoles 8 de marzo al set de “América Hoy” y los conductores no desaprovecharon en preguntarle sobre su relación con el también actor Maxi Iglesias.

Sin embargo, Ethel Pozo y Janet Barboza no contaron con que la actriz se negaría tajantemente a hablar sobre su vida sentimental. “El amor me pone feeling, la única soltera en este ambiente soy yo. Hemos hecho un especial sobre Maxi Iglesias”, comentó Ethel Pozo en un inicio previo a presentar una nota biográfica sobre Iglesias.

Janet Barboza sobre Stephanie Cayo en América Hoy

“Falta agregar algo a la nota, Maxi se sacó la suerte con nuestra Stephanie Cayo, con esta belleza, buena persona, talentosa. ¿Qué tal la pareja Stephanie?”, acotó la hija de Gisela Valcárcel, sin imaginar la respuesta que le daría la actriz peruana.

Cayo resaltó que ese era un tema que solo le pertenecía a ella y, desde su punto de vista, no era lo más importante a resaltar y menos en el Día de la Mujer.

“Claro, estamos en el día de la mujer, vamos a celebrar lo que somos, realmente hay muchas mujeres solteras y emparejadas y eso no te hace ni mejor, ni peor. Y muchas gracias por el video, pero no considero que esto sea lo más importante que hay que mencionar ahora, me parece que hay algo muy personal. No me parece que sea algo para mostrar a todo el mundo, me da un poco de risa y vergüenza, es algo muy personal. Yo ya no quiero estar hablando de eso” , puntualizó.

Ante su negativo, Janet Barboza intervino para intentar justificar los motivos por los cuales le preguntaban insistentemente sobre su relación con Maxi Iglesias.

“Amamos el amor, mi querida Stephanie sobre todo en estos momentos en los que estamos en un país convulsionado, en un país difícil. Hay muchas mujeres viendo el programa, nuestro público mayoritariamente son mujeres, entonces hay una mujer que se levanta a buscarse la vida. No sabemos en medio de qué problemas estará, si tiene para matricular a sus hijos en el colegio, si tiene para el almuerzo o el desayuno”, detalló la conductora de televisión. “Entonces.. ¿Qué hacemos? Ofrecer entretenimiento, darles amor, darles romance y celebrar con figuras como tú, mi querida Stephanie que han encontrado el amor”, acotó.

Finalmente, Stephanie Cayo solo atinó a decir: “Ah bueno, entonces que disfruten porque es un bombón”.