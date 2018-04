Stephanie Cayo y su tierno video de cuando tenía 3 años y cantaba 'La Gata Carlota' [VIDEO y FOTOS]

Los cumpleaños suelen aflorar sentimientos de nostalgia en las personas. Es el caso de la actriz Stephanie Cayo, quien este domingo cumple 30 años y compartió en su cuenta de Instagram un tierno video de cuando tenía tres años y demostraba su talento para el canto entonando "La Gata Carlota".



En el video, Stephanie Cayo está peinada con una vincha y canta "yo soy la gatita Carlota, mi novio es el gato con botas". En la grabación se escucha como la hermana de la actriz, Barbara Cayo, la ayuda a entonar.



Stephanie Cayo compartió este video con una reflexión por su cumpleaños número 30. "Siento que estoy llegando a donde quiero llegar emocionalmente. Ha sido un viaje de aventura", escribe la actriz en Instagram.



Stephanie Cayo piensa en su vida con emoción. "Tengo muchas horas de vuelo. Muchos años haciendo lo que me encanta. Hace 20 años hice mi primer proyecto en televisión: “Travesuras del corazón.” Lo que mucha gente no sabe es que realmente empecé a los 3 años con un comercial de mantequilla “Astra”( si alguien encuentra ese comercial se lo agradeceré mucho!) - Me comí 20 panes con mantequilla. Luego no paré de hacer comerciales, me encantaba... Me sentía una actriz famosa y un set de grabación era mi lugar favorito para jugar", cuenta la actriz en Instagram.



Stephanie Cayo afirma que siempre se sintió atraída por las cámaras y sets de grabación. "Era una niña rogándole a mi mama, afinando mi poder de convencimiento durante horas para que me llevara a hacer más comerciales, para que me dejara ir a castings", escribe la actriz.



La también cantante también piensa mucho en su padre. "Cuando se fue mi papá, entendí que hay que vivir a plenitud por que la vida es muy corta, por que no sabes cuando te vas a ir. Y le prometí que viviría todo lo que el no pudo. Entonces tengo muchas vidas por vivir, espero entiendan", continúa Stephanie Cayo. Aquí puedes ver su video y en la galería de fotos sus reflexiones días antes de cumplir 30.

Stephanie cayo el día de su boda cantándole a su esposo