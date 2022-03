RESPONDE CON TODO. Stephanie Cayo no dudó en contestarle a un cineasta que afirmó que Netflix la favoreció por estar en una “argolla audiovisual”. Según el usuario Juan Limo, él y sus amigos llevan “años” tratando de hacer una película peruana animada.

“Cómo te explico, Stephanie Cayo, que mis amigos y yo venimos años intentando hacer una película animada. Y a ustedes Netflix les da la oportunidad solo con el único mérito de pertenecer a la argolla audiovisual. Un poco más de humildad te haría entender mejor las críticas”, dijo el usuario en Twitter.

La actriz, que acaba de estrenar ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’, lamentó que el cineasta no haya tenido la oportunidad de concluir su proyecto, pero enfatizó que eso no le da derecho a menospreciar el trabajo ajeno.

“La unión y empatía va a ser más efectiva en tu carrera que la frustración o celos. Si supieras cuántas veces me han dicho que no. No tienes idea”, escribió.

Stephanie Cayo a cineasta: “Enfócate en ti”

En ese sentido, Stephanie Cayo le aconsejó que no se detenga por mirar lo que otros consiguieron. “Enfócate en ti y sigue alimentando tu mente de cosas positivas porque el carácter y el aguante tienen mucho que ver en esta carrera”, indicó.

