La mágica ciudad de Cusco es el escenario perfecto para la historia de amor de la mochilera Ariana (Stephanie Cayo) y el arquitecto español Salvador Campodónico (Maxi Iglesias) en ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’, la primera película peruana para Netflix, que se estrenará el 18 de marzo y es dirigida por Bruno Ascenzo.

Trome conversó con los protagonistas de esta comedia romántica con sabor a Perú, Maxi Iglesias y Stephanie Cayo, cuya química traspasó los sets de rodaje y actualmente escriben su propia historia de amor en la vida real. Ambos se refirieron a los comentarios, a favor y en contra, hacia la película y piden que no juzguen la cinta antes de verla.

Stephanie Cayo y Maxi Iglesias en el rodaje de 'Hasta que nos volvamos a encontrar' (Fotos: Daniela Talavera)

Stephanie, estamos a pocos días del estreno de la película en una plataforma internacional como lo es Netflix ¿Cómo van las emociones?

Estoy contando los días, yo quiero que simplemente la gente la vea, sé que hay muchas cosas que se dicen (las críticas), pero realmente no tienen ni idea de lo que les espera.

Leí que Bruno Ascenzo te habló de la idea de hacer esta película en el 2017, pero el proyecto fue creciendo con el paso de los años…

Yo no me esperaba que fuera así de grande. Hay sorpresas que te da la vida, la vida te da sorpresas. El proyecto fue creciendo. Estoy contenta y un poco nerviosa, pero como he visto el resultado, siento mucho orgullo e ilusión con todo lo que puede venir después de esta película.

Stephanie Cayo y Maxi Iglesias en el rodaje de 'Hasta que nos volvamos a encontrar' (Fotos: Daniela Talavera)

Maxi, en tu caso, tenías alguna idea previa de cómo era la industria del cine en el Perú ¿Cómo te recibió nuestro país?

Como dice Stephanie, no creo que sean buenas compañías las expectativas, no tenía ninguna expectativa de nada sobre el tipo de cine que se hacía en Perú, más bien era curiosidad. Lo primero que hice cuando llegué fue ponerme a ver películas (peruanas) como un loco. Quería empaparme y ver todo el talento que hay. Mientras más veía trabajos de la gente con la que iba a trabajar, más me ilusionaba, era como ‘Wow, ¡qué nivel!’.

¿Qué películas peruanas viste?

Maxi: Vi todo lo que había hecho Tondero ya que es la productora. Vi Retablo.

Stephanie: La teta asustada

Maxi: Vi todas que había hecho Enid ‘Pinky’ (Campos), cuanto más veía era increíble y qué responsabilidad tenemos de contar esta historia preciosa con nuestra energía y las ganas de contar algo bonito. Para eso está el cine, para contar lo que cada uno quiere contar, o vive o ve a su manera. Hay que ser respetuoso con la historia que se quiere contar o como cada uno vive el país.

Stephanie Cayo y Maxi Iglesias en el rodaje de 'Hasta que nos volvamos a encontrar' (Fotos: Daniela Talavera)

LA PRIMERA PELÍCULA PERUANA PARA NETFLIX

Stephanie, ¿sentiste alguna presión al formar parte de este proyecto tan importante ya que es la primera película peruana de Netflix?

Sobre todo la primera semana, me la pasé con bastante presión y muchos sentimientos encontrados por reencontrarme con mi país, después de un año de no haber pisado mi tierra, por trabajar con Bruno con el que no trabajaba desde ‘Travesuras del corazón’. Por lo que significaba este proyecto, lo había esperado mucho tiempo. Cada día era como una sobredosis de sentimientos.

Maxi, ¿cuál fue tu reacción al ver por primera vez la película terminada con estos paisajes impresionantes?

Es muy complicado enseñar tanto en tan poco. Es un mérito y un esfuerzo en el proceso de edición muy importante. Me consta que se han quedado muchas escenas por mostrar.

¿Qué recuerdos tienes del día de rodaje en Machu Picchu?

El día que grabamos en Machu Picchu lo recuerdo con mucho cariño, porque el director lo hizo posible. Eso fue muy bonito y no tiene precio más allá de lo que puede pensar cada uno.

¿Las restricciones por la pandemia también hicieron que el rodaje sea más complicado?

Es difícil salir adelante con una película con las restricciones que había, con los domingos con toque de queda, con las limitaciones de hora, creo que tiene mucho mérito y nuestro director tiene que estar muy orgulloso de haberlo hecho posible.

Stephanie Cayo y Maxi Iglesias en el rodaje de 'Hasta que nos volvamos a encontrar' (Fotos: Daniela Talavera)

RESPONDEN A CRÍTICAS EN REDES SOCIALES

Stephanie, qué podrías decirle a aquellas personas que se están dejando llevar por los comentarios negativos de Twitter contra la película

Maxi: En Twitter no hay comentarios positivos nunca, de nada.

Stephanie: Es como el buzón de las quejas. Entiendo que pueden haber muchas opiniones diferentes y bien por eso, pero no tienen ni idea, no saben lo que les espera. Primero nos quejamos porque no se hace y luego, cuando se hace, que ‘por qué’. Además, es mi país, tú país, nuestro país.

Maxi: Que la vean, que juzguen pero que juzguen una vez que la hayan visto , así ya pueden lanzar una crítica, una idea o una opinión sobre lo que han visto.

Finalmente, por favor, inviten a los lectores de Trome a que vean la película este 18 de marzo

Stephanie: A toda mi gente, mis lectores de Trome, por favor, no se pierdan la película que los va a sorprender.

Maxi: Si no se enamoran con esta película es porque no están enamorados del Perú.

EL DATO:

El estreno de ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’ marca, además, el inicio de una serie de proyectos que el gigante Netflix tiene planeado lanzar en nuestro país como la futura serie de Paolo Guerrero.

FICHA TÉCNICA:

Ficha técnica Dirección y Guión Bruno Ascenzo Producción General Miguel Valladares Producción Ejecutiva Jorge Constantino y Eric Jurgensen Dirección de Producción Roxana Rivera y Diego Vives Director de Fotografía Miguel Valencia Production Designer Mario Frías Música Original Lucho Quequezana Elenco: Stephanie Cayo, Maxi Iglesias, Wendy Ramos, Vicente Vergara, Amiel Cayo, Anaí Padilla, Renata Flores, Jely Reategui, Carlos Carlín Alberik García, Mayella Lloclla, Muki Sabogal, Rodrigo Palacios y Nicolás Galindo