SE PRONUNCIA. Stephanie Cayo utilizó su cuenta de Twitter para hacer sus descargos tras convertirse en tendencia por acusaciones de racismo y malos tratos con personas que habrían trabajado con ella.

“Cuando era mesero en Chillis, me tocó atender a Stephanie Cayó y era ALTA racista. Me dijo que no me acercara mucho e hizo una mueca cómo taparse la nariz. Por políticas de la chamba nos hacen arrodillarnos a pedir su pedido y me hizo llamar al gerente y casi me botan por ella”, escribió un usuario en Twitter sobre la actriz.

A esta denuncia se sumaron otras que señalan que Stephanie Cayo se comporta de manera déspota. Al respecto, Stephanie Cayo utilizó su cuenta de Twitter para expresar sus descargos. “Que me muestren un video donde yo alguna vez haya tratado mal a alguien y te creo. Quizás lo único que puedo decir es que las personas que me conocen saben que soy justa y amable”, escribe la actriz.

La actriz continúa con sus descargos en la mencionada red social. “Supongo que hay personas que prefieren inventarse cosas, luego juzgar rápidamente a una persona sólo por el hecho de hacerlo”, comenta Stephanie Cayo.

La también cantante expresa que no es racista y que su tono de piel no influyó en su carrera como actriz. “En mi caso el color de piel no me ha asegurado ningun trabajó aquí, diría que hasta el contrario”, menciona Stephanie Cayo.

Cuando era mesero en Chillis, me tocó atender a Stephanie Cayó y era ALTA racista. Me dijo que no me acercara mucho e hizo una mueca cómo taparse la nariz. Por políticas de la chamba nos hacen arrodillarnos a pedir su pedido y me hizo llamar al gerente y casi me botan por ella. https://t.co/pCy21Ag0QP — Ronaldo (@safaerado) June 3, 2020

