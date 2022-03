Stephanie Cayo decidió pronunciarse en sus redes sociales ante la lluvia de críticas por el estreno de su película ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’, protagonizada con su pareja Maxi Iglesias; y también por el blooper que cometió al confudir la jerga ‘palta’ con una persona aburrida. La actriz peruana enfureció y arremetió.

“ Chicos, yo estoy acostumbrada a que me hagan bullying desde el colegio. Esto no es nuevo para mí, toda mi vida me he reído porque siempre me ha parecido, que si hablan de ti están atrás tuyo, y uno debe mirar hacia adelante. Ríanse de lo que gusten, yo me reiré con ustedes. Incluso hasta de mí misma”, escribió como parte de sus stories.

Además, la menor de las hermanas Cayo invocó a los usuarios a que se pongan a laborar o que la critiquen, pero mostrando sus logros. En ese sentido, lamentó que entre peruanos cuestionen al talento nacional.

“Respecto a las críticas tuiteras, les reitero: Salgan de Twitter y pónganse a trabajar, o hacer otra película ¡Vamos! Eso sí necesitamos , más peruanos haciendo cosas bonitas por nuestro país. Incentivar el odio entre peruanos debe dejarles un vacío grande” argumentó.

Stephanie defiende a su amigo Bruno Ascenzo

Bruno Ascenzo es gran amigo de Stephanie Cayo y el director de la película nacional que recientemente se ha estrenado en Netflix. La actriz también lo defendió de los cuestionamientos.

“Mejor pónganse a hacer cosas por ustedes mismos… Y dejen a mi amigo Bruno tranquilo, que es maravilloso director y escritor. Repito, si vas a hablar, muéstrame algo que hayas hecho, que hayas sacrificado tu vida, luchado por años y luego hablamos. A nosotros nadie nos ha regalado nada. ¡Pónganse a trabajar!”, finalizó.

Stephanie Cayo responde a críticas en sus redes sociales. Foto: Instagram