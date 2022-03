Tito Silva lanza remix “Le decimos palta” inspirado en ‘blooper’ de la jerga de Stephanie Cayo

Stephanie Cayo se ha convertido en noticia en los últimos días por el blooper que cometió al promocionar su película ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’. Netflix compartió un video donde la actriz peruana explicaba que la jerga ‘palta’ significaba en nuestro país “una persona aburrida”, tras esto el DJ Tito Silva hizo lo suyo.

Mediante sus plataformas digitales, Alberto Silva, más conocido por los internautas como Tito Silva, lanzó el remix que ironiza a la menor de las hermanas Cayo, quien recientemente ha debutado en la primera película peruana producida por Netflix ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’.

“Chocheritas, ya salió el remix de ‘Le decimos palta’. Stephanie Cayo ft. Tito Silva”, escribió en Twitter desatando la risa de los usuarios.

Cabe precisar que Tito Silva convierte en música polémicos y graciosos videos que se vuelven tendencia por la polémica. Esta vez le tocó a Stephanie Cayo ser la protagonista de uno de sus videos.

El fin de semana, Netflix Latinoamérica compartió un video de la actriz para promocionar la película dirigida por Bruno Ascenso. En las imágenes aparece Stephanie Cayo explicando algunas jergas peruanas, entre ellas la palabra ‘palta’, sin embargo, comete un blooper al asegurar que significa una persona aburrida. Esto le ha llovido de críticas.

Stephanie explota con usuarios que la cuestionan

Mediante su cuenta de Instagram, Stephanie Cayo arremetió contra las personas que la han venido criticando duramente. La actriz invitó a los usuarios a ponerse a trabajar en lugar de cuestionar al talento peruano.

“Respecto a las críticas tuiteras, les reitero: Salgan de Twitter y pónganse a trabajar, o hacer otra película ¡Vamos! Eso sí necesitamos, más peruanos haciendo cosas bonitas por nuestro país. Incentivar el odio entre peruanos debe dejarles un vacío grande”, dijo.

Además, la también modelo defendió a su amigo Bruno Ascenso por la película protagonizada con su pareja Maxi Iglesias y argumentó que a ellos nadie les ha regalado nada.

“Chicos, yo estoy acostumbrada a que me hagan bullying desde el colegio. Esto no es nuevo para mí, toda mi vida me he reído porque siempre me ha parecido, que si hablan de ti están atrás tuyo, y uno debe mirar hacia adelante. Ríanse de lo que gusten, yo me reiré con ustedes. Incluso hasta de mí misma”, agregó.