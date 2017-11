Stephanie Orúe: ‘El amor es mi motor para hacer todo’ [ENTREVISTA]

A pesar de su juventud, Stephanie Orúees una actriz de reconocida trayectoria. Ella es ahora la malvada Bertha en ‘Colorina’, una mujer que contrasta totalmente con la personalidad positiva y abierta de la artista.

El amor es...

Mi motor para hacer todo.



¿Sabes por qué te pusieron por nombre Stephanie?

A mi mamá le encantaba Estefanía de Mónaco, pero mi papá se equivocó y me puso Stephanie.



Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?

Pruébame y no me dejarás.



Un personaje que te gustaría interpretar...

A una chica punk.



¿Cuando eras niña qué querías ser de adulta?

Siempre quise ser actriz.



Si pudieras viajar en el tiempo, ¿irías al pasado o al futuro?

A los dos.



Tres cosas que te gustaría cambiar en el mundo...

La violencia, la falta de educación y la pobreza.

Si pudieras cenar con cualquier personaje histórico, ¿a quién elegirías?

Mama Ocllo.



¿Con cuál de los cinco sentidos no podrías vivir?

Sin la vista.



Tu plato favorito...

Ravioles y medallón de lomo.



¿Qué es lo más feo de tu personaje en ‘Colorina’?

Que ella está en el lado oscuro.



Un superpoder que te gustaría tener...

Saber leer la mente.



¿En qué época te hubiese gustado vivir?

En los 70 y 80.

Bertita e Ivan...¿Qué cosas se vendrán? #colorina @juancarlosreydecastro Una publicación compartida de Stephany💝 (@stephanyorue) el 26 de Oct de 2017 a la(s) 7:09 PDT

Lo más loco que has hecho por amor...

Casarme.



Tu matrimonio es...

El sello del amor que tengo con mi polaco (Adrián Sikorski).



La persona más divertida que conoces...

Una de ellas es Pold Gastello (también actor).



Si pudieses intercambiar tu vida con alguien, ¿con quién sería?

Con Amy Winehouse, por su talento y alma vieja, pero transformaría su vida.



¿Qué harías si ganaras la lotería?

Me compraría una casa.



Un animal en el que te gustaría reencarnar...

Un león, por su fortaleza.



Te da un ataque de risa en una situación inapropiada, ¿qué haces?

Me río más.



Una canción que odias, pero te sabes de memoria...

El ‘Tra’.



Lo que te pone más nerviosa es...

Tener que llegar al teatro y quedarme en medio del tráfico.

Mi papacito, mi rey, mi amigo, mi cómplice...@polaco_sikorski TE AMO. Una publicación compartida de Stephany💝 (@stephanyorue) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 9:55 PST

