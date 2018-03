Stephanie Orúe reveló que pasó por una crisis matrimonial por escenas ‘hot’ de D’jango [FOTOS]

La actriz Stephanie Orúe reveló que recibió mensajes subidos de tono en sus redes por las escenas ‘hot’ que realizó en la película ‘D’jango, sangre de mi sangre’, e incluso tuvo algunos

desacuerdos con su esposo.



“En las redes hubo uno que otro comentario hablando de las escenas, palabras algo picantes, pero qué puedo hacer. Si alguien sintió cosas fuertes, qué chévere, gracias, de eso se trata mi chamba. Soy como un bus y transporto muchas cosas, no me he sentido vulnerada, tal vez poniéndome en el lugar de mi esposo...”, dijo Stephanie Orúe.



¿Y tu esposo cómo se sintió?

A él le tuve que explicar que la que estaba en esa escena era ‘Martita’, pero él me decía: Sí, pero yo no veo a ‘Martita’, veo a mi mujer... y es verdad, por eso me tocó hablar con él y acompañarlo en este proceso. Además, es la primera vez que comparto un trabajo tan fuerte estando con una pareja, fue un aprendizaje para los dos. Fueron dos semanas de mucha conversación, fuimos a ver la película juntos.