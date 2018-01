Por: Jhonny Valle



“Yo no soy la ‘dinamita’, yo soy la ‘bomba’”, dijo Stephanie Orúe sobre su osado personaje ‘Magda’ en la película ‘Django: Sangre de mi sangre’, donde protagonizará dos escenas supercandentes, como hizo Melania Urbina en la primera parte del filme.



“No voy a destronar a la ‘Chica Dinamita’. Melania Urbina como actriz es una inspiración. Yo me di el trabajo de ver la primera película, para ver de qué lenguaje estábamos hablando, y pucha, ella nunca dejará de ser la ‘Chica Dinamita’. Pero yo soy la bomba”, comentó Stephanie Orúe.

Asimismo, Stephanie Orúe contó que para el estreno de la película tuvo un conflicto, porque no sabía si ir con su papá o no, pues las escenas son muy ‘fuertes’.



“Antes de llegar, pensaba si venir con mi papá. Le tengo mucha confianza a mis padres y meditaba sobre si quería que me viera en esas circunstancias y me conflictué. Yo ‘apechugo’, pero me estresé un poquito, lo llamé y le conté. Mi papá me dijo que me deje de tonterías porque era actriz, él me aterrizó”, sostuvo Stephanie Orúe.

MELANIA URBINA LA FELICITA



En tanto, Melania Urbina felicitó a Stephanie Orué por aceptar un papel tan osado.



“Desde que supe que Stephanie Orué sería ‘Magda’, un personaje atrevido, la quise y la admiré más y se lo dije. Es un placer encontrarme con actrices valientes, que no piensan en el auspiciador, que no tienen miedo de ser atrevidas y se entregan completamente”, sostuvo Melania Urbina.