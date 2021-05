POR: FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA

Ella es muchos personajes y una sola persona. Fue la chica atrevida, también ‘achorada’, justiciera, tierna y muchas otras más. Stephanie Orúe mostró muchos ‘rostros’ y varios estilos, pero en realidad ¿quién es la actual conductora de ‘La voz cantante’, programa que se transmite por TV Perú? Esta vez presentamos al ser humano, sin luces ni guiones aprendidos.

¿Rebelde ante la injusticia?

Nunca me quedo callada.

Ejemplo.

Estaba con una amiga y entramos a un supermercado.

¿Qué ocurrió?

Cuando salí, ella discutía con un hombre que le gritaba a una señora que se vayan los venezolanos.

¿Te compraste el lío?

Me llevaba como tres cabezas, me advirtió que no me meta y respondí: ‘Me meto porque me meto’.

¿Se arrebató peor?

Tambaleó con el tono de mi voz, se sumó más gente y salió a la luz que era problemático.

¿'Arrugó'?

Se calmó, a la doña le compré su producto y le aclaré que nadie debe alzarle la voz.

Stephanie contó que no se queda callada ante las injusticias. (Foto:GEC)

STEPHANIE ORÚE EN LA CALLE

¿Y si en la calle alguien resalta tu belleza?

En el mercado un tipo mayor hizo un sonido con los labios cuando pasé.

¿Reaccionaste?

Le pregunté: ‘¿Qué dices? ¿Tienes algún problema? Puedes ser mi papá’. Y los demás lo fregaron.

¿No aguantas ni frases bonitas?

Sé que con una sonrisa voy a conseguir más cosas.

¿Cómo es eso?

Cuando estoy manejando, si algún conductor se atraviesa de manera imprudente, tranquila le aclaro: ‘Cómo me vas a meter el carro de esa forma, no seas conchudo’. Siento que es mejor hablar.

LA IMITACIÓN DE DAYANITA

¿Entonces tomas con buen humor la imitación que te hace la actriz cómica ‘Dayanita’?

Me sentí emocionada, agradecida.

¿Te vacilan?

En las redes, cuando publico algo, hacen hora: ‘Eres Dayana’, ja, ja.

¿Se parecen?

Muevo las manos igual y también tengo los mismos gestos.

Conclusión...

Para que en ‘JB’, que es tan exitoso, me imiten, creo que estoy por el camino correcto.

A propósito, ¿recomendarías romances entre los actores?

Jamás estuve con un artista.

Lo digo por las escenas de besos y contacto.

Cuando pasa eso siempre nos preguntamos: ¿Le vas a enseñar a tu pareja?

¿Tú le mostrabas a tu exesposo?

Era una tortura.

En ‘Django 2’ tienes varias escenas de alto erotismo, ¿fueron juntos a ver la película?

No, para evitar malos momentos.

Stephanie Orúe contó que se sintió emocionada con la imitación de Dayanita. (Captura Latina)

GUARDAR LUTO

¿Cuánto tiempo, después de separada, ‘guardaste luto’?

Llevaba dos años con una relación a la distancia. Había ido a verlo a Polonia, pero la verdad no tenía sentido seguir así.

¿Nunca dejas tu teléfono?

Lo apago cuando estoy en clases o ensayando.

¿Lees por el celular?

No.

¿'Trabajas’ en tus propias redes?

Las utilizo para generar cadenas, ayudo a emprendedores y me dejan sus productos también.

Revélanos otra faceta.

Compongo y los invito a seguirme por Spotify con el tema ‘La Colla’, que tiene letra en quechua y aimara.

¿Qué es ‘La voz cantante’?

Es un magacín de nuevos talentos. Mi ‘partner’ es el ‘Mago George’.

Desarrolla la idea.

En la primera parte es una ruleta donde se sumergen en un desafío y en la segunda es una ‘Batalla de gallos’. Los esperamos lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde.

Ahora sí dejamos de explorar tu intimidad.

Gracias a todos y debemos seguir cuidándonos.

Ella va por la vida representando seres humanos y cada vez se humaniza más. Es de las que piensa como el escritor argentino Ernesto Mallo: ‘Leyes hay, lo que falta es justicia’.

