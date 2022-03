La actriz Stephanie Orúe afirma que está viviendo una etapa de su vida en que no desea un compromiso con nadie, pero si está abierta a la coquetería y se deja engreír. Cuenta que se separó de su esposo polaco porque no era feliz y se divierte mucho como Samantha en ‘Maricucha’.

¿Cómo te sientes en la piel de Samantha?

Me siento contenta, me divierto mucho. Aunque ahorita la novela ha dado varios giros y el drama de Samantha está por venir a través del vínculo amoroso que tiene con Paulo (Sebastián Monteghirfo).

Samantha tiene la ilusión de un nuevo amor, ¿cómo va tu corazón?

Muy bien, tranquila, enamorándome de mi misma, ja, ja, ja. Estoy en esta nueva faceta de reencontrarme conmigo y me gusta.

Siempre es bueno, a lo mejor estás haciendo cosas que en pareja habías dejado de lado.

Bueno, en mi caso yo no he dejado nada de lado cuando he estado con mi pareja (su esposo Adrián Sikorski). Puedo decirte que he tenido una relación sana, no ha sido tóxica. Los dos hemos estado el tiempo que hemos necesitado estar y siempre he volado, igual cuando he estado con él.

¿Cómo superaste la separación?

Yo no pensé que iba a terminar hace un año, creía que esto era de largo aliento. Pero tomé la decisión, así tan radical, porque no era feliz. La distancia, no sentía que estábamos construyendo algo juntos, no se venía venir como una situación estable para los dos.

¿Fue una decisión difícil?

Sí, no fue nada fácil. Yo me casé en el 2017, pero estuvimos como 9 años. No ha sido cualquier relación, pero (el divorcio) era la decisión ideal. No sé qué pasará más adelante, pero ahora creo que ha sido lo mejor en mi vida.

¿Te refieres a la relación que tuviste o la decisión de que cada uno vaya por su camino?

Ambas porque yo no me arrepiento de la relación que tuve, ni del tiempo que estuve, pero a veces los ciclos tienen su final y el ciclo que tuve con él se cumplió. Todavía no estamos divorciados, pero estoy contenta con mi verdad y la decisión que tomé.

¿No han firmado los papeles de divorcio?

No, todavía. No lo necesito y él tampoco. Estamos bien, separados y cada uno viviendo su vida.

Ahora que eres una soltera codiciada, debe haber galanes...

Sí, claro que sí, y no sabes cómo me gusta. Me gusta que me engreían, que me escriban, que me llamen. Yo no quiero compromiso con nadie, pero sí estoy abierta a la coquetería. Yo soy supercoqueta y me encanta el juego de la seducción.

¿Eres difícil de conquistar?

No, mira, me encantan los detalles. Con un detalle sencillo ya me hacen sonreír, pero la sonrisa no quiere decir que estoy abriendo la puerta y estoy dejando el camino libre para que pase algo, pero sí recibo todo con mucha amabilidad.

¿Y le ‘pones el parche’ a los faltosos?

Yo tengo un carácter fuerte, pero creo que más bien el que se quiera propasar conmigo, lo piensa dos veces. No me encuentro mucho en situaciones en las que me tengo que hacer respetar, pero en las redes abunda gente que se escuda en un perfil para decir cualquier pachotada, a eso siempre nos enfrentamos.

¿Le entras a la cocina como Samantha?

No tanto, pero sí (me gusta) que me cocinen, ja, ja, ja.

Eso quiere decir que el candidato tiene que saber cocinar.

No necesariamente. Aunque ahora digo ‘pucha, sería bonito estar con un artista’. De repente un pintor para que me pinte, un músico para hacer música juntos o inspirarlo a que escriba algo, un poeta para que me haga poemas, ja, ja, ja, ¿por qué no?

Stephanie Orúe cuenta que se divierte mucho como 'Samantha' en la serie 'Maricucha'

¿Chibolos o maduritos?

No sabría decirte. Ni tan chibolo, ni muy maduro. Creo que un hombre mayor, de hecho, es interesante, pienso que tiene más experiencia de vida, otra energía.

¿Y alguien menor?

Bueno, no sé si tendría mucho interés en iniciar algo serio con alguien menor que yo, pero divertirme, ¿por qué no?

Estás abierta a todas las posibilidades. Si te inclinas por alguien mayor, a lo mejor encuentras un ‘sugar daddy’...

Yo nunca he tenido un ‘sugar daddy’. Si alguien quiere patrocinarme, yo feliz de la vida, ja, ja, ja.

Ya se van a apuntar más de uno…

Yo siempre estoy dispuesta a explorar, tengo mis límites lógicamente, mi moral y mi dignidad siempre por delante. Yo sé lo que hago, siempre voy a ser fiel a mi esencia, nunca haré algo que me haga sentir mal o que me haga perder el control, pero sí soy muy exploradora. Y estoy abierta a vivir cualquier aventura que yo considere que me hará crecer, que me va a nutrir y me haga feliz.

Te vas a dejar engreír...

Me estoy dejando engreír. Tengo muchos galanes, pero yo los dejo ahí nomás. Ellos esperando, yo viendo y divirtiéndome.

