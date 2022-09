La actriz Stephanie Orúe cuenta que se ha dado una nueva oportunidad en el amor, pues está iniciando una nueva relación que califica de ‘sana’, luego de haberse separado hace unos años de su esposo, el deportista Adrián Sikorski, conocido como ‘El polaco’.

“ Estoy viviendo una etapa bonita, empezando algo muy sano, distinto a lo que tuve antes... lo que tuve antes fue hermoso, con mi pareja anterior estuve muchos años, pero ahora estoy en otra etapa, algo bonito que recién se inicia”, contó Stephanie Orúe, quien participa en la obra teatral ‘Las Chicas del 4to C’.

Luego, añadió que su nueva pareja es artista pero van paso a paso.

“Es la primera vez que estoy saliendo con un artista y eso me está llenado mucho más… no es que este pensando en el matrimonio, por ahora eso ni lo pienso ni lo descarto, aún estoy en etapa de gateo, estamos viviendo algo bonito ”, añadió Stephanie Orúe.

Por otro lado, la actriz recordó su paso por el programa ‘El gran show’ y señaló que esta vez la han llamado, pero solo ‘para apoyar’.

“ El gran show es un programa intenso, esa pista tiene mucha magia y tengo muy buenos recuerdos de mi participación . En estos días me han invitado pero solo para apoyar, todo lo que tiene que ver con el escenario me llama, me llena, siempre que me inviten para desarrollarme como artista me gusta, estoy contenta y siempre agradecida porque piensan en mí... como te dije, esa pista tiene una energía especial”, anadió Stephanie Orúe.

Finalmente, señaló que su personaje en la obra teatral sufre discriminación, pero aclaró que ella no lo ha vivido.

“Directamente nunca he sentido un ataque pero soy conciente que vivimos en una sociedad clasista, machista y racista. He visto situaciones de cerca, pero soy una mujer empoderada y nunca me he sentido menos por mi color de piel, ojos o cabello... es más, eso me ha dado la oportunidad de hacer personajes tan ricos y que tienen tanta profundidad”, agregó.

Recordemos que las actrices Gina Yangali, Anahí de Cárdenas, Natalia Salas, Luciana Arispe y Stephany Orúe son las actuales protagonistas de la obra ‘Las chicas del 4to C’, que se estrenó en el teatro Pirandello y que está inspirada en los años 90 y cuenta la historia de cinco amigas que estudian en un colegio conservador y religioso de Lima, que es el escenario perfecto para que revelen sus historias.

