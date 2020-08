La actriz Stephanie Orúe reveló que dio positivo al coronavirus, pero contó que es asintomática y se encuentra cumpliendo su cuarentena tal como corresponde.

“Estoy en cuarentena 2 semanas. Soy asintomática. No he sentido ningún efecto del virus, pero por prevención y para cuidar a mi entorno es que estoy haciendo la cuarentena. No tengo ningún tratamiento médico, el que estoy llevando es la medicina más natural, que es comer sano, hacer deporte en casa y canalizar mi energía con otras actividades en el hogar”, manifestó Orúe.

Entonces, ¿en dos semanas regresas a la conducción de ‘Aprendo en casa’?

Sí. Miluska (Eskenazi) nos está apoyando en estas dos semanas. Si no me hacía la prueba hubiera seguido trabajando como si nada, pero gracias a Dios, a la vida y al universo por habérmela realizado.

HIZO FRENTE A CRÍTICAS

En una entrevista con radio Capital, Stephanie Orúe mencionó que se sintió mortificada cuando vio que la describían como una actriz de cine para adultos, chica reality y que incentivaba el consumo de drogas. La actriz habló sobre esta desinformación con Mónica Cabrejos.

“Me llega una publicación de una persona x donde decía muchas mentiras, tres mentiras, eso fue lo que a mí me hizo eco. Yo estoy acostumbrada a las críticas, pero ya cuando empecé a ver que estaban diciendo cosas fuertes y que no cabían en mi realidad, dije un ratito, ahí empecé a mirar con más atención, eso es lo que más me hace eco”, menciona Stephanie Orúe.

Agregó “La primera es la escena de Django diciendo que era una actriz de cine para adultos, no tengo nada en contra de la industria pornográfica, pero eso es mentira. Segundo que yo soy una chica reality, no tengo nada en contra de los chicos realities, ni nadie que se vincule con la farándula, pero no soy una chica reality, tercera (...) esto ya me parece bien descabellado, yo ni siquiera fumo cigarro, que yo estoy incentivando al consumo de drogas. Estas tres cosas yo no las voy a permitir”, indica la actriz.