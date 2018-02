Stephanie Orué nos contó sobre la vez que fue víctima de racismo [ENTREVISTA]

Bajó del auto estacionado al costado de la ‘Gran Unidad 2 de Mayo’, caminó sin preocupaciones, sin importar que las miradas atrevidas de los playeros de Chucuito se centraran en ella. Stephanie Orué, que por estos días se ha convertido en una ‘bomba sexy’ en el imaginario popular, gracias al largometraje ‘Django: Sangre de mi sangre’, tiene mucho de su personaje, pero también mucho que contar.

En el primer puerto del Perú se da este encuentro, con el graznido de las gaviotas de fondo, con ese olor a mar y con los palomillas pasando por las avenidas.



¿Chalaca?

Sí, nací en Constitución.



¿La familia de dónde es?

De Castilla.



¿Tu papá trabajó en el puerto?

En ENAPU.



¿Colegio?

San Juan de Dios, junto al emblemático San Antonio.



¿Salsera?

Bailo de todo, disfruto la música.

¿Buena nadadora?

El mar es para los peces y los barcos.



¿Comes cebiche?

Me encanta en todas sus formas.



¿Cocinas?

Preparo comida sana, nada de platos criollos.



¿Un restaurante ‘marca Callao’?

De chicos, mi papá nos llevaba a ‘El Tronco’.



¿Caminante?

He ido a Vigil y el mismo Castilla. Fue para preparar mi personaje ‘Magdita’, de la película.



Entonces, ¿puedes explicarnos qué significa ‘acharlado’?.

Vestir elegante.



¿‘Batutear’?

Dirigir.



¿‘Apágate’?

Cállate.

¿Otra?

Ahora, después de una broma, chocamos palmas con mis amigas.



¿Alguna vez utilizaste tu talento para disfrazar la verdad?

Cuando estábamos recibiendo las clases de mi maestra Antuané, nos paró la policía en el Callao y me hice la nerviosa para que nos dejen ir.



¿‘Roncas’ a tu pareja si no va contigo de compras?

Soy muy complicada para elegir una prenda, por eso le digo a mi esposo que no vaya.



Si te cambiaste para ir a una fiesta, preguntas ‘¿qué tal me veo?

Sí y espero una respuesta honesta.



¿Debe responder al toque?

Si demora, me cambio, así diga que me queda lindo.



¿Si dice ‘más o menos’?

Igual me quito la ropa.



Asu, qué intensa...

Pero también tengo otros gestos.



¿Cuáles?

Muchas veces le digo: ‘Quiero vestirme como tú me pidas’.



Ese es un gran detalle.

También hay días que así no le guste, no me importa.



Huuumm, ¿algún enfermito te prohibió los shortcitos, tops?

Tuve un enamorado que quería quitarme mi estilo y terminamos.



Demasiado celoso es ‘podrido’...

Estaba pendiente de cómo me miraban los demás.



¿Tan inseguro?

Con él no era feliz en la calle, solo entre cuatro paredes, cuando nadie me veía.



¿Celosita?

Algo.



¿Tu esposo rumbea?

No.

Ah, ¡con razón!

Pero si vamos a una fiesta y se anima, tiene que empezar conmigo.



¿Y si en el tono conversa con una chica?

Si no es conocida, me acerco y marco mi territorio.



¿Si lo ves ‘lateando’ con su mejor amiga?

No creo, debió presentármela desde que lo conocí.



¿Le has pedido la clave de su Facebook?

No es necesario, porque siempre lo tiene abierto.



¿Has sufrido racismo?

Una vez iba por el Circuito de Playas y un auto se cruzó la luz roja. Había un español que iba en otro carro y al ver la escena, comentó en voz alta: ‘Estos indios de m...’.



¿En tu ambiente hay gente así?

El arte es libertad y es imposible que un artista discrimine.



¿En la calle?

Si me dicen chola, soy feliz, porque lo soy. Y algo más.



Dime...

Si no tuviera este color de piel, no me hubieran dado personajes.



¿Hablas con tus ex?

Puedo tenerlo en el Facebook, pero no paro con él.



¿Tu marido chequea tus escenas de pasión?

No, y me ha dicho que le incomoda.



¿Brava?

Practico muay thai.



¿Le metiste golpe a alguien?

A un malcriado que le faltó el respeto a un familiar.



¿Un engreimiento?

Le pido a mi esposo que me diga que soy mamacita.



¿Eres igual con él?

Siempre le subrayo que es un ‘churro’.



¿Te incomoda la fama?

La verdad que paso desapercibida.



¿Yo no creo eso?

Cuando me escuchan hablar, recién me piden fotos, ja, ja.



Muy buenita, pero se nota que tienes tu genio.

Cuando se meten con las personas que quiero, no tengo piedad.



Bueno, tanta sinceridad es típica de una porteña.

Gracias a Trome, es lindo conversar y que pueda conocerte el pueblo. Pongan que los quiero mucho.



(Fernando 'Vocha' Dávila)