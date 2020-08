La actriz Stephanie Orúe reveló que dio positivo al coronavirus, pero contó que es asintomática y se encuentra cumpliendo su cuarentena tal como corresponde.

“Estoy en cuarentena 2 semanas. Soy asintomática. No he sentido ningún efecto del virus, pero por prevención y para cuidar a mi entorno es que estoy haciendo la cuarentena. No tengo ningún tratamiento médico, el que estoy llevando es la medicina más natural, que es comer sano, hacer deporte en casa y canalizar mi energía con otras actividades en el hogar”, manifestó Orúe.

Entonces, ¿en dos semanas regresas a la conducción de ‘Aprendo en casa’?

Sí. Miluska (Eskenazi) nos está apoyando en estas dos semanas. Si no me hacía la prueba hubiera seguido trabajando como si nada, pero gracias a Dios, a la vida y al universo por habérmela realizado.