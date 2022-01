Cada día vemos a la encantadora actriz Stephanie Orúe interpretar a Samantha en la telenovela ‘Maricucha’. Ella, aparte de su faceta de actriz, también ha incursionado en la música como cantautora y lanzado su primer libro de cuentos llamado ‘Alma llama’. Se dio un tiempo para responder nuestro cuestionario.

Stephanie, ¿cómo te sientes al interpretar a Samantha?

Muy contenta de volver a hacer ficción y con un personaje que acompaña la trama de manera tan lúdica y espontánea.

¿De todos los personajes que has interpretado, hay alguno con el que te hayas identificado más?

Todos tienen un lugar importante en mi corazón.

Los demás resaltan tu…

Perseverancia, energía y buena actitud en general.

¿Cuál es tu secreto para mantener una figura envidiable?

No hay ningún secreto (risas). Quien me conoce sabe cuánto me gusta la vida sana y explorar distintas disciplinas.

¿Qué red social te gusta más?

Instagram y TikTok.

He visto que haces varios tiktoks con Andrés Vílchez…

Sí. Con Andrecito tengo buena química y nos gusta hacer tiktoks juntos. De hecho, él es el que tiene casi siempre la iniciativa y me deja con ganas de hacer más (risas).

¿Cómo es tu pareja ideal?

En esta etapa de mi vida, más que pensar en una pareja ‘ideal’, pienso en disfrutarme sola. Estuve bastante tiempo en una relación y ahora estoy reconociéndome en este nuevo ciclo.

¿Qué es importante fortalecer en una relación?

La confianza, el respeto y la comunicación. Admirar a tu pareja es otro punto importante, así como saber acompañar sus sueños, ya que la felicidad de tu complemento termina siendo la tuya.

Has incursionado en el canto, ¿qué tal la experiencia?

La música siempre ha sido mi pasión y desde niña tuve la certeza de que en algún momento me sumergiría en ella. La pandemia desató ese volcán creativo que se iba cocinando en mi interior, creo yo, desde que vine a este mundo.

Tú misma escribes tus temas, ¿es difícil inspirarse?

Requiere disciplina y constancia. No solo se trata de esperar a que llegue ‘la inspiración’, hay que ir por ella. Mi música se apoya en los referentes que mis padres me han heredado.

Proyectos para este 2022…

Este año está recargado. Seguir escribiendo (ha lanzado su primer libro de cuentos llamado ‘Alma llama’, del Taller de Narrativa en Ediciones Cueto), haciendo música y actuando en obras de teatro.

