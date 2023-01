Tefi Valenzuela ha sido víctima de delincuentes en Arequipa. La cantante se encuentra en Perú disfrutando unos días de vacaciones y viajó a su tierra natal, donde le robaron el celular, según reveló en su cuenta de Instagram.

La exchica reality compartió en la mencionada red social una contundente amenaza contra la persona que sustrajo su teléfono móvil. En el mensaje, conminó al ladrón a devolverle el equipo pues, de lo contrario, pagará las consecuencias.

“Me robaron el celular en Arequipa, y tú, delincuente, te invito a que llames al número que te dejé y me lo entreguen. Te pagaré más de lo que te van a dar en la calle”, indicó inicialmente en el mensaje que publicó,

“Pero de no hacerlo llegar, voy a destruirte la vida. Prende el teléfono otra vez que te tengo cerca” , agregó Tefi Valezuela en la publicación. Además, la peruana que radica en México, bloqueó los comentarios del post.

Tefi Valenzuela fue víctima de la delincuencia en Arequipa. (Foto: Instagram)

TEFI VALENZUELA GANÓ US$50 MIL EN TELEMUNDO

Stephanie Valenzuela se enlazó en vivo con el programa de Magaly Medina para hablar de sus ingresos, luego que la urraca se preguntara de dónde paga tantos lujos en México, país donde radica hace varios años.

“Acá sí me pagan por ir a los programas, no voy todos los días pero voy bastante y los proyectos que he hecho de tres meses, como la ‘Casa de los Famosos’ y ‘Survivor’ sí te pagan bien”, dijo la modelo.

La ‘Urraca’ dijo no creerle y la arequipeña indicó que le pagaron más de la mitad de esa cifra por participar en la ‘Casa de los Famosos’ de Telemundo. “Con eso pagué toda la renta de este año y me sobra para vivir”, explicó.