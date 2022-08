‘Tefi’ Valenzuela camina por el Mirador de Yanahuara (Arequipa) y se roba las miradas de sus paisanos y turistas que llegan al lugar para la ‘picture’ respectiva con el fondo del imponente Misti. Ella sonríe, posa feliz para el lente de nuestro fotógrafo y, mientras lo hace, pienso en lo fuerte, valiente y luchadora que es, pues luego de pasar por una traumática experiencia, que pudo costarle la vida, sigue con sus ganas intactas de comerse al mundo y volverse a enamorar.

‘Tefi’, qué lindo verte sonreír, que estés en esta etapa resiliente después de todo lo que viviste

Todos tenemos esa capacidad, uno más desarrollada que otros. Como seres humanos pasamos por muchas cosas, pero lo importante es nunca perder la sonrisa, las ganas de salir adelante. Nací al pie de un volcán, soy una chica fuerte, la vida me hizo así.

Uno aprende a secar las lágrimas, voltear la página y a crecer como ser humano

Sí. Tengo 32 años, ya no soy la niña de 22 que entró a la televisión y era inmadura. Ahora vivo en una paz que vale oro, que no tiene precio y siempre soñando, pensando en alcanzar mis metas.

Tefi Valenzuela afirma que sus heridas ya sanaron. Foto: César Bueno | GEC

¿Qué te falta alcanzar?

Muchas cosas, pero ahorita he decidido conquistar el mercado afuera, estoy enfocada en estar en México, en mi música, en proyectos de actuación que estamos viendo. También me gradué como ‘coach’ a raíz de las cosas que me sucedieron, porque a través de las cosas que hice, terapias, estudiar coaching, me he podido unir más a otras mujeres.

Ahora que tus heridas están cerradas, ¿te vas a dar la oportunidad de enamorarte?

Nunca he dejado de creer en el amor. Creo que la base de la vida y de todo es el amor. Lo que he aprendido es a ver el amor de una manera distinta, porque creo que muchas veces confundimos el apego con el amor y eso es lo que nos causa ese sufrimiento, la expectativa de querer que la gente sea como tú quieres. Ahora estoy soltera.

Ayudó tu expareja a curarte…

Creo que él también fue mandado por Dios, porque necesitaba una persona que me guíe por ese conocimiento. Ya aprendí lo que tenía que aprender con él y por eso le agradezco. Sin embargo, cuando ya pasas por esto, la gente que te atrae o lo que buscas no es lo mismo. Entonces, también quiero una persona que haya trabajado sus propias heridas, que esté en la misma página que yo, en la misma frecuencia. Ahora quiero una pareja con la que emocionalmente me sienta bien, que mentalmente piense parecido a mí, que espiritualmente haya trabajado sus temas. No estoy en busca ni desesperada, creo que eso viene en el momento que tenga que venir. No dejo de creer, al contrario, sé que voy a enamorarme de nuevo.

En redes sociales, ¿te tiran maicito?

La gente cree que porque una tiene dos millones de seguidores tiene muchos hombres detrás, pero no crean. Ya cada vez uno se vuelve más exigente; si hace diez años te gustaba el modelito que era guapo y no sé qué -obviamente todo entra por los ojos-, ahora ya no es lo más importante, pues buscas a alguien responsable, maduro, que sepa lo que quiere, que tenga confianza en sí mismo, que pueda confiar en ti.

Algunos salen y salen, pero ‘no son nada’. ¿Cómo es eso ?

Eso también está mal. Tú como mujer estableces tus límites, si algo no te gusta tienes que decirlo desde el principio y eso se va desarrollando cuando te conoces, te amas y te dices ‘soy lo mejor del mundo’. Considero que ahorita soy una mujer muy valiosa, inteligente, trabajadora, muy buena, que valgo oro, que soy un partidazo. El hombre que esté conmigo va a ser muy afortunado, entonces no me voy a conformar con alguien que no me vea de esa manera.

Y que oficialice, ¿no?…

Con todos mis novios he sido novia. He tenido anillos de compromiso, pero a veces las cosas no se llegan a dar. Incluso rompí dos compromisos porque en ese momento no quería tener hijos.

¿Qué hiciste con tus anillos?

La verdad, no los devolví. Es bonita la ilusión del compromiso, pero más allá de eso creo que es encontrar a la persona. Siento que todavía no la he encontrado, pero no me preocupa, sé que llegará y hoy ya me siento preparada para tener una relación sana.

