Tefi Valenzuela ya identificó al delincuente que le robó su celular y está decidida a atraparlo. La cantante denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de la delincuencia en Arequipa, donde se encuentra de vacaciones y visitando a su familia.

Tras lanzarle una contundente amenaza al ladrón y exigirle que le devuelva su teléfono móvil o de lo contrario, pagaría las consecuencias, la exchica reality reveló el apodo con el que se conoce a delincuente y le advirtió que está tras sus pasos.

“’Orejas’ estás más fichado de lo que creí. Voy por ti. Créeme que me divierto. Me siento como en una serie de Netflix y me va a gustar capturarte” , indicó en un post que compartió en Instagram. Pero no fue solo eso, ya que también publicó un video en sus Stories con un mensaje al sujeto.

“Hola ‘Orejas’. Ya sé que fuiste tú el que te robaste mi teléfono. Ya te tengo fichado... Yo te recomiendo que te contactes al número que te he dado para que no tengas más problemas y más rápido salgas tú del problema, y yo también”, volvió a advertirle.

TEFI VALENZUELA DENUNCIA QUE LE ROBARON SU CELULAR

Tefi Valenzuela se encuentra en Perú disfrutando unos días de vacaciones y viajó a Arequipa, su tierra natal, donde le robaron el celular, según reveló en su cuenta de Instagram. La cantante conminó al ladrón a devolverle el equipo.

“Me robaron el celular en Arequipa, y tú, delincuente, te invito a que llames al número que te dejé y me lo entreguen. Te pagaré más de lo que te van a dar en la calle”, indicó inicialmente en el mensaje que publicó,

“Pero de no hacerlo llegar, voy a destruirte la vida. Prende el teléfono otra vez que te tengo cerca”, agregó Tefi Valezuela en la publicación. Además, la peruana que radica en México, bloqueó los comentarios del post.