DOS VECES VÍCTIMA. Stephanie Valenzuela continúa siendo agredida por Eleazar Gómez. La exintegrante de programas de telerrealidad recibe amenazas del abogado del mexicano, esta vez indicó al medio TV y Notas que la cantante se enfrentaría a una pronta deportación por expresar su malestar ante la libertad condicional de su victimario.

El abogado de Eleazar Gómez, Froylán Díaz, afirmó que Tefi Valenzuela podría ser expulsada de México por decir que las leyes mexicanas le dan asco, la declaración se produjo después del fallo de un juez que permitió la liberación del actor.

El abogado aseguró que el comentario de Valenzuela la convertiría en acreedora a una expulsión del país por ser extranjera. La pueden poner como persona non grata en el país y se pide la deportación, aseguró el penalista.

Al respecto, Stephanie Valenzuela sostiene que le parece inverosímil que se publiquen estas expresiones en una revista. “A mí me sorprenden porque pasé de ser víctima a culpable de que él saliera, esta revista me está difamando, están poniendo cosas que no son reales, de dónde se inventaron eso, yo estoy legal en México”, dijo en una entrevista con el programa Chisme Not Like.

La cantante señala que se siente doblemente perjudicada. “Yo no he cometido ningún delito, quieren vender algo así no sé por qué (...) Por favor, entiendan, miren todo lo que está pasando, yo no he otorgado el perdón, quiero seguir animando a las mujeres que denuncien a sus agresores”.

Stephanie Valenzuela llora por amenaza de deportación que le hace abogado de Eleazar-TROME

NO ACEPTÓ DINERO

Stephanie Valenzuela denunció en el programa “Despierta América” el tratamiento que la prensa le dio a la información del dictamen del juez por su proceso legal contra Eleazar Gómez, quien recibió tres años de arresto domiciliario como condena por agredir a la modelo peruana.

.”Vendieron una historia que no era, titulares que no eran ciertos. La gente lo tomó como ‘va a dar el perdón’. Nunca ha sido mi intención. Al final se dieron cuenta que no era así”, señaló.

La modelo viajó a Lima para ver su familia y terminar su trabajo de promoción de sus nuevas canciones. “Prefiero no decir nada, que se continúe con la denuncia y se haga justicia. La cosa hubiera sido diferente si las anteriores (víctimas) hubieran denunciado”, concluyó.

Cabe señalar que el actor mexicano solo pasó más de cuatro meses en el Reclusorio de varones de Ciudad de México y hasta ahora no habría pagado la reparación a Valenzuela.

Ante el hecho, la peruana señaló que ella no ha recibido dinero para su recuperación psicológica. “No he recibido un peso del caso que tengo contra Eleazar Gómez y tampoco he otorgado el perdón. No sé en qué momento pasé de ser la víctima a la culpable”, comentó en sus redes sociales.

La también cantante explicó en su cuenta de YouTube los pasos que llevó su juicio y cómo hasta ahora siente que no se hizo justicia. Esto luego que varios medios mexicanos indicaran que Valenzuela había recibido un millonario monto de reparación.

Stephanie Valenzuela aclara proceso legar contra expareja

“Hay un dictamen, emitido por un psicólogo donde afirma que debo pasar un año de terapias y en esta reparación tiene que estar ese pago. Es un derecho que tienen todas las víctimas que dicen la verdad como yo”, sentenció.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Magaly entrevista a Keiko Fujimori con sus hijas, pero ellas estuvieron incómodas

Laura Bozzo a quienes la llaman ‘momia vieja’: “Tengo 69 y me siento regia”

Rodrigo González a sus fans tras salir del aire: “Recibir tanto amor nos llena de agradecimiento”

Ernesto Pimentel venció al COVID-19 y protagonizó emotivo reencuentro con su hijito

Magaly explota contra la ex de Said Palao por criticar viaje con Ale Baigorria: “Utiliza a la hija para frustrarle los planes”