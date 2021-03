La cantante peruana, Stephanie Valenzuela se animó a aclarar, en el programa de ‘Magaly TV, la firme’ la relación que ha iniciado con la expareja de su amiga Paula Manzanal, el esloveno Luka Lah, con quien se deja ver en sus historias en redes sociales.

Valenzuela se presentó en el programa de Magaly Medina, a través de una videollamada desde México donde radica, para presentar su nuevo lanzamiento musical llamado ‘El Perdón’. En ese momento, la periodista aprovechó para preguntarle sobre su relación con Luka Lah.

“Él (Luka Lah) es mi coach… Es conocido por hacer que otra gente se vuelva millonaria… Yo no soy trader (comerciante) pero sí (aprendo) sobre entrenamiento mental… Es caro, pero tengo la suerte de que a mí no me está cobrando, es canje”, dijo entre risas Stephanie Valenzuela.

La intérprete explicó que conoció a Luka Lah y a su amigo Alan junto a Paula Manzanal. Luka se fijó en Paula, salieron algunas semanas pero la relación no funcionó.

“Nunca hice clic con Alan, no nos llevábamos bien… No me voy a pelear con Paula porque sé quién es el dueño de su corazón y es el mismo chico que el del año pasado… Así como yo le gusté a Alan y no funcionó. A Luka le gustó Paula y luego no se llevaron bien. Entonces se acabó y como no había pasado nada con nuestros amigos decidimos conocernos”, señaló Valenzuela.

Valenzuela aseguró que debido a sus errores en el ámbito amoroso ha decidido conocer a Luka antes de que sean pareja.

“Estoy aprendiendo mucho de él, estoy muy feliz, estoy positiva, atrayendo todo lo positivo a mi vida. No quiero ir corriendo (en la relación), más adelante si funciona bien. Por ahora nos estamos conociendo”, dijo Stephanie.

Stephanie Valenzuela sobre el caso de Eleazar Gómez

En el programa de Magaly Medina, la cantante también se refirió al caso que lleva contra su expareja Eleazar Gómez, quien la golpeó el año pasado y por lo que hoy el actor mexicano se encuentra en prisión.

Ella reveló que los abogados de Eleazar Gómez le ofrecieron una cifra para que ella le otorgue el perdón al actor mexicano.

“Perdón nunca me ha pedido. Lo que quiere es que yo le otorgue el perdón, pero de manera legal. Que él se haya parado como hombre y diga: ‘oye sabes qué, me equivoqué y me voy a parar en esta audiencia para pedirle perdón a Stephanie’. Nunca lo hizo”, contó la artista peruana y agregó: “Ellos (sus abogados) ofrecen pagarme lo que sea, pero yo siempre les digo que no me den cifras. Yo nunca le voy a dar el perdón porque mi perdón no tiene precio. No les he recibido ningún peso”.