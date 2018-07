Stephanie Valenzuela se encuentra en Perú por unos días y llamó la atención desde su llegada. La exchica reality generó polémica luego de que se paseara por las calles de Lima acompañada de agentes de seguridad. Según su amiga Anette Style, su novio le impuso esta medida para venir a su país.

Ahora, una nueva polémica se da alrededor de Stephanie Valenzuela . La joven que radica en Dubái fue acusada de racista después de compartir una fotografía con su sobrino en Instagram . "Enamorada de mi sobrino Derek. Practicando para mi ahijado Valentino y mi futuro Stefano si algún día lo tengo ¿Cómo me veo de madrina?"

Ante esta fotografía, varios usuario elogiaron a Stephanie Valenzuela y le dijeron que esperaban que pronto se convirtiera en madre. Sin embargo, uno de ellos la llamó 'racista' por tomarse una fotografía con un niño 'gringo' y 'rubio', y dijo que si hubiese sido un niño con 'raíces andinas' no lo cargaba.

"¿Si fuese un niño de raíces andinas o negrito lo cargarías? Todo porque es gringo de cabello rubio. Por eso está en otro país", escribió el usuario Omar_mv2018. Ante este mensaje, Stephanie Valenzuela deció responder.

"Mira mis fotos en África. Estoy cagando un bebé negrito hermoso y quizás el mío sea así ¿Por qué la gente es tan acomplejada? No lo entenderé jamás y si mi sobrino es blanco o no, no es el problema, porque es mi sangre y lo quiero del color que sea", escribió en su cuenta Instagram Stephanie Valenzuela.

Otra usuaria de la red social le pidió a la modelo minimizar las críticas absurdas y aseguró que Stephanie Valenzuela jamás menospreciaría a los niños por sus diferentes antecedentes. La exchica reality contestó:

"Imagínate si mi flaco es negrito ¿Cómo podría yo ser racista?", contestó Stephanie Valenzuela al mensaje en Instagram. Sus seguidores le dieron su apoyo y ningunearon al usuario de la red social que la insultó.

