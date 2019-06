Stephanie Valenzuela afirma que se ve levantando la copa de El artista del año y prepara un homenaje a Arequipa

Stephanie Valenzuela está ‘orgullosa’ porque llegó a la final de ‘El artista del año’ (que será este sábado) y dice que ya se visualizó alzando la copa del programa de talentos que conduce Gisela Valcárcel.

“Soy una arequipeña que llegó a la final, me hace sentir orgullosa. Pasé sin sentencia, fui la ‘intocable’ en dos fechas, eso ya me convierte en una de las favoritas. Estoy preparando un homenaje a mi tierra. El poder de la mente es importante y yo ya me veo alzando mi copa y llevándola de viaje a donde lleve mi música”, dijo la cantante.

¿Dónde será tu primera parada?

Bolivia, me voy a una gira de medios, y luego a Miami, tengo que grabar un tema de mi álbum que sale a fin de año.



No tendrás tiempo ni para el amor...

No, estoy enfocada en mi música.

¿Nadie te ‘tira maicito’?

Al menos en Perú, no, bien difícil.



¿Te gustaría una pareja extranjera?

Sí, no creo que me quede a vivir acá, no podría llevar una relación de lejos. (D. Bautista)