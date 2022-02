Tefi Valenzuela se amistó con su hermana Giuliana: “Me perdí casi 2 años de la vida de mi hermanita”

A través de su cuenta de Instagram, la modelo Stephanie Valenzuela, conocida internacionalmente como Tefi Valenzuela, compartió la noticia de que logró amistarse con hermana Giuliana, después de dos años de estar enfrentadas mediáticamente.

La modelo indicó que se reencontró con su hermana Giuliana después de dos años, tras haber dejado de lado el ego y orgullo que las embargaba y mantenían distanciadas.

Tefi Valenzuela compartió fotografías junto a su hermana Giuliana y le dedicó un mensaje en el que le expresa todo su amor y reflexiona sobre el distanciamiento que tuvieron.

“Al fin México y solo pasaba a recordarles que el orgullo no nos sirve de nada , háblale a esa persona que quieres antes que sea muy tarde. No tenemos la vida comprada, yo me perdí casi 2 años de la vida de mi hermanita por tener ambas orgullo y ego a tope, (aunque yo tenía que dar el brazo a torcer primero) , y ahora no pienso perderme un día mas, han sido unos días hermosos y algo que aprendí el 2022 es a valorar el tiempo con mi familia , eso siempre será lo más importante .Fue difícil despedirme de ti esta vez 😞❤️ I love u forever”, indicó Tefi Valenzuela.

NO PIENSA VOLVER AL PERÚ

Hace unas semanas, Stephanie Valenzuela aseguró que tiene varias propuestas laborales en Perú; sin embargo, por ahora su futuro está en México. Por ahora, tiene todo listo para grabar una película internacional.

“Tengo las puertas abiertas de varias producciones, pero por el momento no tengo intenciones de trabajar en Perú pues hoy por hoy estoy enfocada en quedarme en México. Por lo pronto, gracias a Dios se me están abriendo oportunidades como actriz, estoy próxima a grabar un largometraje además de varias sorpresas que me harán crecer como personal y profesional”, aclaró.

Por otro lado, Valenzuela también se mantiene vigente en el ámbito musical. La también cantante ha grabado con La Sonora Dinamita, una agrupación mexicana y colombiana exponente de música tropical, principalmente de cumbia y Osmani García, recordado por el tema ‘El Taxi’ con Pitbull.