Stephanie Valenzuela sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al revelar que planea reducirse el busto, durante una rueda de preguntas y respuestas en la popular red social de Instagram.

Fue así que uno de sus seguidores le preguntó si ‘su cuerpo natural’. Ella respondió que sí se había sometido a operaciones estéticas; pero que ahora tiene la intención de quedarse ‘planita’.

“Ya les he contado que me opere de todo; pero ya estoy buscando un cirujano para que me saque esto (se tocó el busto). Igual ya estoy planita, ahora esta de moda ser plana”, detalló la influencer.

La modelo peruana también respondió otras preguntas de sus seguidores sobre sus cábalas para Año Nuevo y cuánto fue lo máximo que ha durado en una relación.

TROME | Stephanie Valenzuela quiere reducirse el busto (Instagram)

