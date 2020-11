Vecinos de la modelo peruana Stephanie Valenzuela en la exclusiva colonia Nápoles de Ciudad de México brindaron nuevos detalles de los momentos sucedidos luego del ataque cometido por el actor mexicano Eleazar Gómez.

En declaraciones brindadas en exclusiva para ‘Magaly TV, La Firme’, uno de los vecinos de Valenzuela, Miguel Ángel Lavin, contó como encontró a la peruana.

“Escuche como que alguien decía animal ‘ya no me golpees’, ‘háblale a la policía’, entonces dije 'Híjole hay conflictos de pareja, pero esto es otra cosa. Entonces salí inmediatamente, subo las escalares y ya me las encuentro”, afirmó.

Agregó que encontró a Stephanie muy asustada y con la ropa desgarrada. “Le di mi suéter. (Elezar) estaba alterado por el forcejeo, Stephanie se puso detrás de m y yo trate de separarlos. En el momento en que me vio, no hubo otra cosa, nada más quería seguir tratándola de convencerla”, manifestó.

STEPHANIE VALENZUELA EN SHOCK CON GOLPES EN LA CARA Y EL CUELLO

Otro vecino de nombre ‘Eduardo’ contó que encontró a Stephanie en el piso 8. “Escuchamos una mujer que pedía auxilio y que llamemos a la policía. La encontramos completamente en shock, su ropa estaba rota, con golpes en la cara y en el cuello”, manifestó.

En tanto Lavín agregó que todos bajaron hasta el primer piso, donde Gómez continuaba intentando convencer a Valenzuela, hasta que la policía se lo llevó.

Vecinos contaron detalles del ataque a Stephanie Valenzuela. (Magaly TV/La Firme)

TAMBIÉN LEE:

Así puedes saber si han hackeado tu WhatsApp o no

Gianluca Lapadula y su grito de gol vistiendo por primera vez el uniforme oficial de la selección peruana

Cristiano Ronaldo podría llegar al PSG la próxima temporada