Stephanie Valenzuela declaró a los medios de prensa mexicanos después de salir del careo con Eleazar Gómez, quien atentó contra su vida al golpearla y ahorcarla, en el Poder Judicial de la Ciudad de México. El actor fue enviado a prisión preventiva durante dos meses mientras duren las investigaciones.

“Quiero decir a todas las mujeres que me están escuchando que denuncien, que no se queden calladas. Yo confío plenamente en la justicia mexicana. Hoy me han demostrado que nos pueden dar toda la seguridad para salvaguradar nuestra integridad", dijo la modelo en las afueras de la sede del Poder Judicial de la ciudad azteca.

Stephanie Valenzuela aclaró que va a llegar hasta el último para que Eleazar Gómez esté en prisión tras el intento de feminicidio que sufrió.

“Quiero que las cosas sigan su curso con la justicia. Quiero agradecer a todos por la muestra de apoyo que me han llegado desde mi patria, Perú, y la gente de acá”, concluyó.

Pese a que los periodistas mexicanos intentaron hacerle más preguntas, Stephanie Valenzuela prefirió retirarse, no sin antes mencionar que dejará todo en manos de su abogado para que se haga cargo del caso contra Eleazar Gómez.

Stephanie Valenzuela declaró tras salir de careo con Eleazar Gómez. (Magaly Tv. La firme-TROME)

VIDEO RECOMENDADO

Miguel Arce contó cómo fue la agresión de Eleazar Gómez a Stephanie Valenzuela. (TROME)