Stephanie Valenzuela a Claudia Ramírez por George Forsyth: "El que quiere cámara y atención habla del ex"

La modelo Stephanie Valenzuela aseguró que solo una persona que quiere cámaras habla de su expareja, refiriéndose a la colombiana Claudia Ramírez, quien desde hace varias semanas habló sobre George Forsyth.



“Prefiero no meterme, pero sabemos que en este medio el que quiere cámara y atención habla del ex, así que Vanessa (Terkes) tiene razón. Yo en este caso, como no quiero atención más que para mi música, no voy a hablar de ningún ex ni hablar mal de nadie. Con la bendición de Dios estoy haciendo lo que me gusta. Y la que es feliz no habla mal de nadie”, expresó Stephanie Valenzuela de manera tajante.



Por su parte, la modelo indicó que se encuentra muy enamorada, pero evitó dar detalles.



“Estoy enamoradota. Yo hace mucho no hablo de mis novios ni lo pienso hacer. Así que se quedarán con las ganas”, sostuvo.



DEBUTA COMO CANTANTE

​

En otro momento, Stephanie Valenzuela comentó que está concentrada cien por ciento en el lanzamiento de su canción ‘Intocable’.



“El género es pop urbano. Fue grabada en Colombia y el videoclip hecho en República Dominicana. El proyecto lo empecé en junio y de hecho ‘Intocable’ es el primer single. Es una canción propia y estoy segura de que será el hit del verano. El lanzamiento será en Lima, definitivamente, eso lo anunciaré por mis redes sociales”, manifestó Stephanie Valenzuela.