Stephanie Valenzuela confirmó que Guty Carrera ‘jugó a doble cachete’ con ella y Paula Manzanal, con quien se enteró de lo ocurrido luego de ‘cuadrar fechas’.



“Nos dimos cuenta después de muchos años, ja, ja, ja. La verdad que no me afecta, con Guty Carrera quedé en buenos términos, él fue muy bueno conmigo, me ayudó a superar la pérdida de mi bebé, así que no le tengo bronca”, sostuvo la participante de ‘El artista del año’.



Paula comentó en el sillón rojo que Guty también habría salido por ese tiempo con Alejandra Baigorria...

‘Ale’ apareció cuando no hablaba con él, habíamos terminado, así que yo no coincido con ella, pero Paula sí coincide con ‘Ale’.



¿Le reclamaste a Guty por jugar con ustedes?

No, nada. Me río, tengo buenos recuerdos de él, lo que pasó por algo será.



¿Te fastidió que Paula contara que fuiste agredida por tu expareja?

No he visto el programa, no creo que Paula haya dicho algo que me incomode, nos queremos mucho. Igual es un tema que prefiero no tocarlo.



¿Siguen siendo amigas?

Con ‘Pau’ todo bien, estuvimos hablando pero no pude ver el programa porque salí con mi mami, estoy en Arequipa.



De otro lado, ¿cómo te va en ‘El artista del año’?

Muy bien, esforzándome cada semana, la próxima gala será de revista, ahí me voy a lucir.