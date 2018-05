¿Stephanie Valenzuela se convirtió al Islam? Modelo cuenta cómo vive el Ramadán [VIDEO]

No todo es lujo en Dubái. Stephanie Valenzuela vive una nueva experiencia en su vida con la llegada del Ramadán. ¿De qué se trata? Este es un tiempo de ayuno para los musulmanes y que dura un mes.

Durante el Ramadán, no se puede comer desde que sale el sol hasta que anochece. Varias actividades se encuentran prohibidas para los musulmanes y las mujeres deben estar tapadas por completo para salir a las calles.

Este 2018, el Ramadán inició el 16 mayo y durará hasta el 14 de junio. Para estos días, Stephanie Valenzuela deberá utilizar vestidos largos y lo suficientemente tapados, para no dejar ver ninguna parte de su cuerpo.

¿Por qué Stephanie Valenzuela debe también acatar el Ramadán? Muchos usuarios en redes sociales le han preguntado a la modelo si es que ella ya se convirtió a la religión musulmán. Por ese motivo, ella decidió explicar su situación.

"No soy musulmana. Al menos todavía no pienso cambiar mi religión ni me gusta hablar de religión porque es un tema muy polémico y que genera muchas opiniones. Como latina cristiana, no tenía idea de qué era el Ramadán. Había oído algo pero no sabía ni cuando empezaba", explicó Stephanie Valenzuela en un post de su blog.

La modelo cuenta que durante el Ramadán es un tiempo de purificación para los musulmanes y se acercan como familia. Desde que sale el sol hasta las 7 pm de la noche, los restaurantes paran cerrados y está prohibido vender comida. Stephanie Valenzuela confiesa que ella no entiende mucho sobre la situación, pero respeta la religión.

"Aunque no sea mi religión, tengo que respetarla porque me contó una amiga que si te ven tomando agua o comiendo en la calle, te pueden meter presa por todo el mes de Ramadán. Así que a comer dentro de casa", escribió Stephanie Valenzuela en su blog.

