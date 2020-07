Stephanie Valenzuela rompió su silencio y reveló cuál es el secreto de los viajes y vida de lujos que lleva actualmente, en una entrevista que brindó a Magaly Medina. La modelo indicó que su vida cambió de un momento a otro y ahora el dinero ya no es su prioridad.

En la entrevista, Stephanie Valenzuela indicó que fue a raíz de que conoció a su novio millonario francés que su vida dio un giro de 180 grados ya que empezó a vestirse con ropa de reconocidas marcas.

“Yo no tenía ni una cartera de marca, ni zapatos de marca, ¿cómo cambio mi vida? Yo conocí a mi novio y me enamoré de una persona que tenía mucho dinero, a raíz de que me enamoré de este hombre que no hice pública su identidad. Mi vida privada no la voy a publicar. Yo antes no tenía nada. Él mismo me obligaba a comprar relojes, joyas y zapatos”, precisó Valenzuela.

Además, la cantante señaló que actualmente tiene joyas y ropas valorizadas en miles de dólares, lo que le hace tener la tranquilidad de poseer una vida económicamente estable.

“Yo conviví 1 año en Dubái. Me pidió la mano, este es un anillo de compromiso, no lo devolví porque quedamos en buenos términos, cuesta 100 mil dólares, si tuviera una necesidad económica, lo vendo”, sentenció.

Stephanie Valenzuela revela cómo obtuvo tanto dinero para vivir con tantos lujos - TROME