TODO MAL. Stephanie Valenzuela se siente mortificada por las críticas que recibe tras la liberación de su agresor, el actor Eleazar Gómez, a quien denunció el 4 de noviembre de 2020 por maltrato físico y psicólogo. El mexicano le mordió y desfiguró el rostro, sin embargo, para los jueces que revisaron el caso es suficiente con que admita su culpa.

“No sé en qué momento pase de ser víctima a la culpable de su liberación”, menciona Stephanie Valenzuela en el video que publicó en YouTube. La modelo vuelve a describir cómo se produjo la agresión física: “Eleazar me golpeó, me mordió, me ahorco, tuve miedo de perder mi vida en manos de él, con las pruebas él fue puesto en prisión preventiva. Se declaró culpable para poder acceder al procedimiento abreviado para lo cual teníamos una audiencia el 16 de abril”.

Stephanie Valenzuela afirma que fue sorprendida en la audiencia en la que revisaron las medidas cautelares. “No solo era eso, sino también le otorgaron el derecho a la suspensión condicional del proceso. Tiene muchas denuncias públicas, pero ninguna penal excepto la que yo puse”, indica.

“Yo nunca le di el perdón, con el perdón él hubiera salido libre sin precedentes. Yo hubiera podido pedir tres millones si me daba la gana y no lo hice porque con esto garantizaba que no lo metan a la cárcel si es que vuelve agredir a otra víctima”, añade Stephanie Valenzuela.

UN EXTRAÑO JUICIO

Los conductores del programa ‘Chisme en vivo’ repararon en algunos extraños incidentes durante la audiencia, como por ejemplo que el juez pidió, en cinco oportunidades, que resuelvan rápido porque tenía que irse.

Asimismo, hicieron hincapié en que los abogados de Stephanie y Eleazar se conocían y hasta se saludaron efusivamente al llegar. En ese sentido, revelaron que el defensor de Tefi pidió el mínimo permitido de reparación civil y que le advirtió a su patrocinada que si no se entendía con el demandado iba renunciar.

Por otro lado, la cantante peruana no fue notificada oportunamente que se trataba de la audiencia final donde resolverían si Eleazar Gómez se quedaba en prisión o salía en libertad. “No le avisaron que ese día iba ser excarcelado y que se iba terminar el juicio, tenían que avisarle tres días antes”, dijo uno de los conductores.

Finalmente, resaltaron que la hermana de actor mexicano le habría pedido a una bailarina de Tefi que la grabe en situaciones comprometedoras para beneficiar a su hermano, y que a cambio le daría un auto.

VIDEOS RELACIONADOS

Magaly entrevista a Keiko Fujimori con sus hijas, pero ellas estuvieron incómodas

Laura Bozzo a quienes la llaman ‘momia vieja’: “Tengo 69 y me siento regia”

Rodrigo González a sus fans tras salir del aire: “Recibir tanto amor nos llena de agradecimiento”

Ernesto Pimentel venció al COVID-19 y protagonizó emotivo reencuentro con su hijito

Magaly explota contra la ex de Said Palao por criticar viaje con Ale Baigorria: “Utiliza a la hija para frustrarle los planes”