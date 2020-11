¡QUÉ ESTÁ PASANDO! Medios mexicanos reportan que Eleazar Gómez, el famoso actor de telenovelas y cantante, fue detenido este jueves tras intentar golpear y estrangular a Stephanie Valenzuela, con quien aparentemente mantenía una relación sentimental. El hecho ocurrió en el departamento que ambos ocupan en la ciudad de México.

Los gritos de ayuda de Stephanie Valenzuela fueron reportados por los vecinos y debido a esto una patrulla acudió al lugar para salvaguardar la integridad de la cantante.

Es importante mencionar que Eleazar Gómez tiene fama de reaccionar de manera agresiva. En distintas oportunidades ha sido captado discutiendo con su exparejas, entre ellas, Danna Paola, con quien pareció en un video peleando.

Cabe indicar que hasta la fecha Stephanie Valenzuela no ha querido oficializar su romance con el actor, aunque sí aseguró que mantenían una relación muy cercana.

“Yo no voy a decir sí es mi novio o no. Hace muchos años que no presento un novio, mis últimas relaciones las mantuve en secreto porque así la gente no se mete. No voy a negar que lo conozco”, comentó Valenzuela.

Además, la peruana sacó pecho por el mexicano revelando algunos de sus principales oficios. “Quería que conozcan un poco él. También canta. Como actor es muy reconocido y hace películas desde los 6 años”, agregó.

Como se sabe, Stephanie Valenzuela y Eleazar Gómez incluso comparten el mismo tatuaje que sella, aparentemente, sus breves meses de apasionado amor.