Stephanie Valenzuela reapareció en el programa de Magaly Medina para contra detalles de su nueva vida tras el violento episodio que protagonizó por culpa de que expareja Eleazar Gómez. La arequipeña contó, además, que la familia del mexicano sigue tratando de limpiarlo.

Magaly Medina le preguntó si era vedad que le familia de Eleazar Gómez le ofreció un auto para que la delate por medio de un audio o una prueba que pueda conseguir en contra de ella que beneficie al actor mexicano. La ahora cantante confirmó esta versión.

“Fue mi bailarina que declaró que le dijeron que ‘con tal de que les consiga un audio o una prueba donde me puedan echar, que nosotros (la familia de Eleazar) te compramos una auto, pero consíguenos un audio donde podamos inculparla’. Ella se indignó porque sabiendo que él es culpable quieren limpiarlo”, dijo Stephanie Valenzuela, muy indignada por lo sucedido.

ASEGURA QUE NO LE DIO EL PERDÓN A ELEAZAR

Hace unos días, Stephanie Valenzuela dio detalles del dictamen del juez por su proceso legal contra Eleazar Gómez, quien recibió tres años de arresto domiciliario como condena por agredirla.

”Vendieron una historia que no era, titulares que no eran ciertos. La gente lo tomó como ‘va a dar el perdón’. Nunca ha sido mi intención. Al final se dieron cuenta que no era así”, señaló.

La modelo se encuentra en Lima promocionando de sus nuevas canciones. “Prefiero no decir nada, que se continúe con la denuncia y se haga justicia. La cosa hubiera sido diferente si las anteriores (víctimas) hubieran denunciado”, concluyó.

