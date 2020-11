Eleazar Gómez, quien se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte por agredir a Stephanie Valenzuela, fue denunciado por violencia familiar equiparada y ya un juez vinculó a proceso al actor, o sea, se inició la investigación formalizada por el caso, informó la Fiscalía General de la Ciudad de México, según El Universal.

El pasado jueves, los medios mexicanos reportaron que Eleazar Gómez, el famoso actor de telenovelas y cantante, fue detenido tras intentar golpear y estrangulara Stephanie Valenzuela, con quien mantenía una relación sentimental. El hecho ocurrió en el departamento que ambos ocupan en la colonia Nápoles, en la capital mexicana.

Los gritos de ayuda de Stephanie Valenzuela fueron reportados por los vecinos y debido a esto una patrulla acudió al lugar para salvaguardar la integridad de la cantante.

Eleazar Gómez tiene fama de reaccionar de manera agresiva. En distintas oportunidades ha sido captado discutiendo con su exparejas, entre ellas, Danna Paola, con quien apareció en un video peleando en un estacionamiento e insultándola.

STEPHANIE VALENZUELA SE PRONUNCIÓ

Stephanie Valenzuela le mandó un mensaje a sus seguidores expresando que aún se encuentra muy afectada por el intento de feminicidio que sufrió. La modelo precisó que espera recuperar la tranquilidad que muestra en imagen antigua con su perrito.

En la imagen se observa a Stephanie Valenzuela junto a su perrito, la modelo cuenta que la fotografía fue tomada meses antes de que ella conociera al actor Eleazar Gómez. “Les comparto esta foto de hace unos meses cuando adopte a Cumbia no sabía lo bonito que sería ser su mamá, en días que me siento mal o triste como hoy , ella siempre me anima , gracias por tanto cariño”, escribe la modelo.

La modelo precisa que aún se siente muy dolida por el infierno que vivió al lado del actor mexicano. “Quería que me vean sonriendo porque así quiero estar pronto, soy una mujer muy fuerte y se que de esta me levanto. Lo quiero", concluye.

Stephanie Valenzuela y su publicación en Instagram

