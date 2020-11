EXPERIENCIA TRAUMÁTICA. Stephanie Valenzuela fue entrevistada por Magaly Medina para hablar sobre el intento de feminicidio que vivió a manos de su expareja el actor Eleazar Gómez. Durante la entrevista, la modelo tuvo que ver la grabación de la pedida de mano que le hizo el también agresor.

Stephanie Valenzuela miró el video y agachó la cabeza. La modelo se mostró sumamente afectada al ver las escenas de la pedida de mano que le preparó Eleazar Gómez. “Hay algo que mucha gente no sabe, Magaly, pero a mí nunca me había pasado conocer a alguien con el que me llevara tan bien”, menciona.

“Él y yo cantábamos, bailábamos, estábamos todo el día juntos, para nosotros fue como algo mágico, él se pintó como el amoroso, se trata como una reina de todo el mundo, pero pasado un mes empezó a tener comportamientos raros”, indica.

Stephanie Valenzuela también menciona que el actor empezó a maltratarla al poco tiempo de empezada la relación, sin embargo, la había manipulado de tal manera que fue muy difícil para la modelo terminar con el vínculo hasta el día del intento de feminicidio.

Stephanie Valenzuela llora cuando recuerda pedida de mano de Eleazar Gómez