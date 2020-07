Por: Eric Castillo

‘Tefi’ Valenzuela le da un giro a su carrera musical incursionando con fuerza en la cumbia, con composiciones propias que reflejan sus experiencias amorosas. Afirma que vivir fuera del país la ha hecho madurar, pero sigue siendo una chica alegre, loca, celosa y es capaz de enamorarse en tres días.

Tu próximo tema se llama ‘La cumbia de los infieles’...

Es un proyecto grande porque involucra cinco cumbias. El primer tema sale el viernes 10.

Estás dando un giro de lo urbano a la cumbia...

Yo escuchaba y bailaba cumbia desde chiquitita porque mi papá traía discos de tecnocumbia, Aguamarina, y siempre me ha encantado, he descubierto que me siento más a gusto. Hacía reguetón porque estaba de moda, pero no era mi esencia... y ahora estoy lanzando estos temas con una fusión urbana.

¿Las canciones hablan del amor?

Todas las letras son mías, las historias son reales, de mi experiencia, cada canción refleja un nombre y apellido de con quien estuve. Las canciones tienen mucho significado para mí, he llorado mientras las grababa, espero que eso se transmita al público. Además, creo que encontré mi estilo, sin copiar a nadie, ni parecerme a alguien.

Podrías decir que escribir estas canciones ha sido una catarsis...

Sí, una manera de demostrar mis sentimientos. Ha sido una liberación, las personas cercanas saben a quién me refiero en cada canción.

¿También hay despecho?

Después de ‘La cumbia de los infieles’ vendrá la ‘de despedida’, cuando tienes que dejar a un amor por más que no quieras; luego la ‘del despecho’, sobre una experiencia que me pasó cuando era muy chica con mi primer novio; ‘La cumbia triste’ y ‘La cumbia enamorada’, que es la más alegre, bailable. Las letras son graciosas, las personas se van a identificar.

¿Es difícil superar una infidelidad?

Sí, cuesta mucho, pero con el tiempo te vas poniendo fuerte y se supera. Es un proceso que nos toca a todos. Mi canción cuenta la historia de dos personas que, teniendo compromisos, deciden dejar a sus parejas para ser amantes.

¿Te ha pasado?

Claro, yo tenía a alguien y él a otra, pero los dejamos y decidimos empezar algo... son cosas de la vida.

Hace poco escribiste que tu vida ha cambiado y te sorprendes con la ‘Tefi’ que hoy eres, muy diferente a la de hace 5 años...

La gente tiene una idea de una persona por los pocos minutos que la ha visto en pantallas, por lo que escuchó o le dijeron, pero somos más que eso. Sin embargo, a través de los años he ido madurando y me sorprendo de la forma en que he cambiado, de cómo actúo. Antes era inmadura, pero ahora sé lo que quiero y a dónde busco llegar. Este tiempo fuera de la farándula hice mi catarsis en la música, tratando de limpiarme con energías positivas, y te puedo decir que soy una nueva ‘Tefi’, no me siento la misma de hace cinco años, hoy me siento mejor que nunca.

Pero la esencia se mantiene...

Claro, siempre voy a ser la misma chica alegre, loca y payasa, me encanta ser así, pero la forma en que ves las cosas, las metas, eso va cambiando.

Eso significa que has caído y te has levantado muchas veces...

Me considero una mujer fuerte, he tenido una vida de película, algún día la escribiré. Creo que soy más fuerte porque he superado más pruebas, me he levantado y no le tengo miedo a nada. He aprendido muchas lecciones.

¿Eres muy sentimental?

Sí, lo soy, me enamoro muy rápido. Conozco a alguien y a los tres días estoy soñando. Es lo típico de las chicas, es normal, nos enamoramos rápido, pero es bonito vivir esas emociones.

¿Celosa?

Muchísimo. En las últimas relaciones que tuve fui muy celosa, pero en el último año estoy más tranquila, más relajada, pero he tenido etapas jodidas.

¿De tóxica?

Sino de dónde sacaría todas las canciones que he escrito, ja, ja, ja.

¿Ahora tienes pareja?

Sin pareja hace unos seis meses, pero estoy bien porque encontré el amor de otras maneras al adoptar una perrita de la calle. Me hace una linda compañía y no me da ganas de estar con alguien, ahora no quiero tener novio.

¿Decepcionada?

No, recién estoy conociendo a chicos que me parecen simpáticos, no sé qué pueda pasar, una nunca sabe y como me enamoro en tres días, ja, ja, ja.

¿Volverías con algún ex?

No... lo que se deja no se recoge... por eso las relaciones son tóxicas, porque terminan y vuelven en un círculo vicioso, yo no volvería con ninguno de mis ex.

¿Ni con Mario Irivarren?, pues ustedes se llevan bien...

Hablamos de vez en cuando, nunca quedamos mal. Tampoco con Bruno ni con Guty, todo súper bien, pero por algo terminamos, todo está bien como amiga. Además, la valla ahora está más alta.

¿Qué condiciones debe tener un pretendiente?

Cuando creces buscas alguien más maduro, no estoy para jugar, yo quiero algo serio. Mi último novio tenía 33 años y lo sentía muy inmaduro, creo que buscaré de 36 en adelante.

¿Importa lo económico?

Lo importante es admirar a tu pareja y eso lo hace una persona exitosa, que tenga trabajo, sea inteligente, que tenga una linda manera de tratarte, proyectos a realizar y quiera crecer.

¿Tienes ganas de volver al Perú?

No, hace muchos años que no vivo en Perú, solo he ido cuando he tenido trabajo, como fue el programa de Gisela, o por Navidad para visitar a mi familia. Este año espero ir en diciembre, pero no tengo intenciones de volver para quedarme. Por ahora me siento mejor entre México y Miami.

¿Piensas en ser madre?

No pasa por mi cabeza en este momento, tengo amigas que son mamás y me cuentan que es muy sacrificado, no me siento preparada. Quizá en cinco años puede ser.

Ahora le has dedicado mucho tiempo al ejercicio…

En la cuarentena decidí estudiar nutrición y aprendí a comer saludable, y me puse a entrenar todos los días y bajé de peso. Estoy súper flaca, eso me ha cambiado la vida.

¿Has dejado los viajes por el mundo?

Ya no estoy viajando tanto. Es más, a Dubái no voy hace dos años, pero todo el mundo cree que estoy allá. Yo fui y allí conocí a mi novio. Viví con él por un año, pero terminamos y no he vuelto.

¿Te incomodan las críticas que te hacen por los viajes?

La gente puede hablar e inventar muchas cosas, pero nunca tienen pruebas de lo que dicen. Yo, en cambio, estoy feliz, tengo una vida tranquila, tengo salud, no me falta nada. Por más que hablen, se ‘arañen’, no me van a robar mi felicidad. Tengo muchos años en la farándula y aprendí a tomarlo tranquila, estoy curtida. No hablo mal de nadie, ni me meto en la vida de nadie.

