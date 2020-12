El caso de Stephanie Valenzuela y Eleazar Gómez sigue dando de qué hablar y en esta ocasión el hermano de la modelo peruana, Fran Valenzuela, conversó con la revista TVyNovelas y denunció que la modelo viene siendo víctima de amenazas por parte de su expareja, quien se encuentra en la cárcel por haber golpeado e intentado estrangular a la peruana luego que rechazara su propuesta de matrimonio.

En declaraciones para el medio mexicano, Fran Valenzuela denunció que el actor tiene acceso a un teléfono celular y envía mensajes intimidantes a Stephanie para que se retracte en su denuncia por violencia física.

“Estoy solucionando sus cosas porque ella está asustada, anda con miedo por lo mismo de que él la ha amenazado. Hay que ser bien caradura para que, encima de que le pegas, la quieras amenazar. Mi hermana no puede ni salir a la calle tranquila porque piensa que le pueden hacer daño”, dijo Fran Valenzuela a TVyNovelas.

“¿Cómo es que este señor ha seguido con el celular en todo momento? Desde que ingresó (a la cárcel) ha estado con celular y a mi hermana le ha estado diciendo: ‘Soluciona las cosas’”, denunció.

Por otro lado, el hermano de Stephanie Valenzuela reveló que Eleazar Gómez continúa sin mostrar alguna señal de arrepentimiento por agredir a su expareja.

“El cree que no ha hecho nada malo, le dice: ‘¡Ya soluciona esto! Me muero de hambre, ¡Tengo que ir a trabajar, ya apúrate! ¡Ven y da el perdón!’. Ni siquiera es bueno para decirle: ‘¡Discúlpame, por el amor que tuvimos! Cometí un grave un error. Por favor, veamos la forma de solucionar’, y eso es lo que más le duele a mi hermana, que no exista arrepentimiento por parte del señor”, sentenció.

Actualmente, Eleazar Gómez sigue internado en el Reclusorio Norte en la Ciudad de México y Stephanie Valenzuela exige justicia en su caso.

