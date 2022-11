Stephanie Valenzuela se enlazó en vivo este viernes con Magaly Medina para hablar de sus ingresos, luego que la urraca se preguntara de dónde paga tantos lujos en México, país donde radica hace varios años. “Acá sí me pagan por ir a los programas, no voy todos los días pero voy bastante y los proyectos que he hecho de tres meses, como la ‘Casa de los Famosos’ y ‘Survivor’ sí te pagan bien”, dijo la modelo.

La conductora de Magaly Tv La Firme aseguró que no creía que le pagaran 100 mil dólares y ella indicó que le pagaron más de la mitad de esa cifra en enero de este año, por su participación en la ‘Casa de los Famosos’ de Telemundo. “Con eso pagué toda la renta de este año y me sobra para vivir” , explicó.

En ese sentido, dijo que podía mostrar sus contratos y acotó que no tiene grandes lujos y solo gasta en ella y su perro. Además, aseveró que paga 1500 dólares de alquiler por su departamento, es decir 18 mil dólares al año. “Me parece una cifra descabellada 50 mil dólares, las televisoras no están pagando”, le replicó Magaly.

“Yo nunca te mentiría y te puedo apostar, si quieres apostamos un cartera Luis Vouiton”, dijo Tefi Valenzuela, mientras la urraca se negó a aceptar la propuesta. “Entonces te propongo, tú pones mi música tres meses si pierdes. Si yo te lo demuestro, pones mi canción todos los días”, refirió la modelo.

Magaly Medina accedió a la propuesta e indicó que si le demostraba sus ingresos, ponía su tema en su programa por un mes entero.

Stephanie Valenzuela se comunicó con Magaly Medina para explicar cómo costea su vida de lujos en México.

Magaly cuestiona vida de lujos de las famosas

‘Magaly TV, la firme’ emitió un informe en donde se mostró la vida de lujos de tres de las influencers más conocidas del Perú: Tefi Valenzuela, Mayra Goñi y Paula Manzanal.

En las imágenes se muestra la vida de lujos que tienen en la actualidad, los viajes que realizan, las noches de fiestas, los accesorios de marcas reconocidas que usan y fotografías al lado de autos exclusivos.

Al terminar la nota, la periodista de espectáculos cuestionó la casi millonaria vida de las tres , y se preguntó a cada momento cómo hacen para darse gustos tan caros en el exterior.

“Que nos den su secreto porque acá todo el mundo está esperando como lo hacen. La verdad que es un secreto que nosotros, bueno ni imaginamos siquiera, porque tienen un estilo de vida que no se privan de nada, ni de buenos night clubs, buenos restaurantes, ropa cara, carteras caras, se lucen en autos exclusivos de alta gama, que no son de ellas que deben ser de un amigo o amiga”

TE PUEDE INTERESAR

Tilsa Lozano llora al ingresar al altar para casarse con Jackson Mora: las imágenes de la boda

Llaman ‘vulgar’ a Tilsa por baile en su boda y novio de Kathy Sheen se indigna: “Han perreado peor y hasta tomado Cristal”

Son Tentación arma la fiesta en boda de Tilsa Lozano y Jackson Mora: así fue su presentación