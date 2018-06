Stephanie Valenzuela y su atrevida foto en la piscina contemplando el horizonte | FOTOS

Si Stephanie Valenzuela quiere llamar la atención, solo tiene que publicar una foto en su cuenta Instagram , en donde tiene casi un millón de seguidores. En la última publicación en la mencionada red social, la modelo contó que tendría 24 horas de viaje para volver a Dubái.

Stephanie Valenzuela estuvo en Estados Unidos, en donde vio el partido de Perú vs. Francia. En ese momento, no contuvo su felicidad y terminó bailando sobre la mesa huayno. En Instagram escribió:

"A mí me gusta mi música de la sierra ayer me sentí tan orgullosa de decir que soy provinciana, soy Arequipeña. Mucha gente cree que por ser de capital es superior, no todos. También hay que agradecer a tantos limeños que nos reciben con oportunidades y con mucho cariño, yo hoy vivo fuera pero jamás voy a avergonzarme u olvidarme de mi tierra soy recontra provinciana y me enorgullece", escribió Stephanie Valenzuela.

Ahora, la modelo volvió a usar su Instagram . Esta vez, Stephanie Valenzuela contó a sus seguidores que tenía 24 horas de viaje para regresar a Dubai. "No puedo esperar de volver a casa. 24 hrs de viaje. Tendré mucho tiempo para escribir el blog me cuentan si quieren algo específico besos lqm", escribió la modelo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores de Stephanie Valenzuela fue la fotografía con la que acompañó la publicación. En ella, aparece la modelo de espaldas y dentro de una piscina.

En la toma, Stephanie Valenzuela aparece usando un bikini de color azul mientras disfruta del paisaje. Sus seguidores en Instagram se deshicieron en halagos por mostrar su esbelta figura y el lugar desde donde estaba.

