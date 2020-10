Stephanie Valenzuela habló de su aparente romance con el actor mexicano Eleazar Gómez. Pese a que no quiso confirmar si era su novio, la modelo y cantante peruana indicó que sí mantiene una muy cercana relación.

En entrevista con el programa ‘Amor y fuego', Stephanie Valenzuela indicó que prefiere mantener en privado su supuesta relación con Eleazar Gómez.

“Yo no voy a decir sí es mi novio o no. Hace muchos años que no presento un novio, mis últimas relaciones las mantuve en secreto porque así la gente no se mete. No voy a negar que lo conozco”, comentó Valenzuela.

Además, la peruana sacó pecho por el mexicano revelando algunos de sus principales oficios. “Quería que conozcan un poco él. También canta. Como actor es muy reconocido y hace películas desde los 6 años”, agregó.

Como se sabe, Stephanie Valenzuela y Eleazar Gómez incluso comparten el mismo tatuaje que sella, aparentemente, sus breves meses de apasionado amor.

Stephanie Valenzuela habla por primera vez de Eleazar Gómez - TROME (Willax)