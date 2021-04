La cantante e influencer, Stephanie Valenzuela no tuvo reparos en hablar sobre algunas de las cirugías a las que se ha sometido. Así lo hizo a través de sus historias de Instargam, donde también aconsejó dónde y con quien hacerlo.

Una de las primeras preguntas que respondió fue sobre su cirugía de aumento de busto. “(Me coloqué) 350cc. Amo porque es lo suficiente para no ser plana y no tan grande que se vean muy llamativas y vulgar”.

Luego habló acerca de la cirugía a la nariz que se sometió y recomendó a su médico debido a que ella sintió “que tuvieron el cuidado y el criterio para hacer algo tan delicado”.

También se refirió a la famosa bichetomia, que es un procedimiento de cirugía plástica para reducir las mejillas. En este caso ella negó habérsela realizado debido a su edad.

“No (me hice la bichetomia), pero cuando una vez pregunté para hacerme me dijeron que no necesitaba y si me hacía, a mi edad como ya produzco menos colágeno, se me iban a colgar los cachetes. Así que cuidado con eso. Yo siento que mejor estoy así”, contó la cantante.

La intérprete de ‘El perdón’ se dio tiempo de alentar a sus seguidores para no temer al fracaso y seguir adelante con sus sueños, tal como ella lo hizo en su carrera musical. “El miedo a fracasar o el miedo al qué dirán a matado demasiados sueños”, dijo.