Stephanie Valenzuela reveló que la hermana de Eleazar Gómez, la también actriz Zoraida Gómez, le pidió perdón por la cobarde agresión que sufrió a manos de su hermano. La modelo peruana también afirmó que siente miedo que Eleazar pueda salir en libertad.

“Zori me escribió bastante bien y le expliqué las cosas. Nos hemos mantenido en contacto porque tenía que devolver las cosas de Eleazar. Ellas son muy respetuosas. Ella me dijo ‘te tengo que pedir disculpas’ y le dije que no me tiene que pedir disculpas porque no me ha hecho nada”, expresó.

También afirmó que la mamá de Eleazar se encuentra delicada de salud y tiene que soportar los actos realizados por su hijo.

“Me da mucha pena porque sé que ella la ha pasado mal. No tengo corazón para verla ahora. Al margen que Eleazar tiene que hacerse responsable de sus actos, pues a nuestras familias les rebota. Siento muy feo por la señora”, afirmó.

STEPHANIE VALENZUELA TEME QUE ELEAZAR SALGA LIBRE

Stephanie Valenzuela también se pronunció para el programa mexicano Venga la Alegría y afirmó sentir miedo de que Eleazar Gómez salga libre, pese a la cobarde agresión en su contra.

“Sí tengo miedo porque soy extranjera y a pesar de todo, amo a los mexicanos (…) He tenido el apoyo del consulado peruano”, manifestó.

