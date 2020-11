Stephanie Valenzuela reapareció en la televisión mexicana, específicamente en le programa ‘Hoy’ y contó detalles de los terroríficos momentos que vivió al lado de Eleazar Gómez. La modelo peruana dijo que busca hacer justicia para evitar que más mujeres sean agredidas por el actor mexicano.

La cantante dio detalles de cómo sucedieron los hechos y contó que aún esta en shock pues no entiende como el hombre que le pidió que se case con ella pudo masacrarla a golpes.

“No es fácil para mi estar hablando de este tema pero creo que importante. Tengo la voz para hablar por muchas mujeres y me parece alzar la voz por ellas que están afuera y que han sufrido lo que yo he sufrido. Cuando sufres agresión por parte de tu pareja, al menos de esta magnitud, tu cerebro no lo asimila. No entiendo en que momento el hombre tan cariñoso con el que me la pasaba bailando y cantando, puede llegar a esto. Me pidió que nos casemos. Me cuesta porque yo lo recordaba así, no es algo que uno lo ve venir, indicó Stephanie Valenzuela.

“Es importante lo que yo estoy haciendo. Que la denuncia sea penal. De haber tenido el estos antecedentes quizá el hubiera pensado antes de agredir a otra mujer. Yo quiero evitar que haya una quinta mujer que pase por esto. Quiero tener en mi conciencia que al menos yo hice algo para que no venga una más, y que más adelante Dios quiera el pueda cambiar y no agreda a otra mujer”, agrega.

Asimismo, Stephanie Valenzuela indicó que espera que la Justicia actúe de manera firme para evitar que más casis de intento de feminicidio se registren en el país azteca y se pueda sentar un precedente. “Me causaría miedo y me dolería mucho al ver que la Justicia no puede salvaguardar nuestra integridad. No hay que permitir que nos insulten y nos levanten la mano. Esto me pasó para ayudar a otras mujeres y evitar que esto suceda”, añadió.

Finalmente, Stephanie Valenzuela pidió ayuda psicológica en vivo para poder superar este trance y enfrentar de la mejor manera su vida tras la agresión de la que fue víctima.