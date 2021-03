Por: Deyanira Bautista

La cantante Stephanie Valenzuela, quien hace unos meses fue víctima de agresión física y psicológica por parte de su expareja, Eleazar Gómez, hoy siente que ha renacido como el ‘ave fénix’, y estrena su canción ‘El perdón’.

‘Tefi’, ‘El perdón’ llega después de un duro momento que te tocó vivir…

Con este tema quiero expresar la fuerza que tienen las mujeres para sobrellevar una desilusión e invitarlas a voltear la página, ya que la vida no acaba por mucho daño que alguien nos haga.

¿Te sientes como el ‘ave fénix’?

Sí, pero no precisamente por lo que me pasó en noviembre, sino porque hace un mes que estoy cambiando mi mentalidad, estoy enfocada en llevar una vida positiva, creo que por eso me siento mejor que nunca.

¿Cómo una mujer puede identificar a una persona violenta?

Cuando una persona cambia de humor, cuando te levanta la voz y así… pero lamentablemente el amor muchas veces ciega y no queremos ver.

¿Estás recibiendo ayuda psicológica luego del episodio de violencia que sufriste por parte de tu expareja?

Sí, estoy con terapia.

Has comentado que no le darás ‘el perdón legal’ a Eleazar, pero ¿tu corazón lo ha perdonado?

Lo perdoné hace mucho para que no me dañe, pero por lo legal no habrá perdón, el proceso continuará.

¿Qué mensaje les darías a las mujeres que sufren violencia?

Que la vida puede ser mejor cuando te alejas de esa persona, sean valientes, aléjense lo antes posible porque pueden terminar muertas.

Hablando otro tema, ¿quién es Luka Kah en tu vida?

Es mi coach, le debo mucho el cambio que he tenido, pues él entrena mi mente y me enseña a ver de otra manera la vida, pensando siempre en positivo.

¿Ha sanado tu corazón?

Creo que ese cambio también se lo debo a él y no tengo miedo de etiquetarlo (en redes sociales).

¿Y has pensando en la posibilidad de casarte o ser mamá?

Claro, me quiero casar y tener hijos, pero primero me gustaría tener una relación estable por un tiempo y luego casarnos y tener un bebé.

Ahora tienes buena onda con Magaly Medina, pero en su momento te fastidió mucho que cuestionara tu ritmo de vida…

He cambiado mi mentalidad y no quiero tener mala vibra con nadie, sé que en algún momento podremos conversar y probablemente cualquier malentendido se aclare.

¿Cuándo regresas a Lima?

Voy en abril, estoy muy emocionada, quiero llevar mi música por todos los rincones de mi país.