IMÁGENES EXCLUSIVAS. El programa mexicano de espectáculos Chisme en Vivo mostró un video inédito del juicio que le entabló Stephanie Valenzuela a Eleazar Gómez por violencia física, el mismo que dejó el libertad al actor tras permanecer varios meses en prisión.

“Agradezco que Eleazar al fin me pidió perdón, por fin reconoció que participó de estos hechos y que al fin reconoció que es culpable, pero no sé por qué para la ley no es culpable”, dijo la popular Tefi.

La modelo peruana aseguró que va tener que cargar con el trauma por el resto de su vida, sin que Eleazar haya sido sentenciado. “Al margen de que a mí me van a dar dinero por las reparaciones, creo que hay cosas que nunca se van a reparar, mi cara va estar toda mordida de por vida (...) Tengo que aceptar lo que sea pero no, no siento que esto sea justicia”, agregó entre lágrimas.

“No va salir culpable, no va tener sentencia, para mi no es justo esto, para mi lo justo es que sea sentenciado, que tenga su condena, que reconozca su culpa delante de todo el público porque obviamente somos personas públicas”, dijo Tefi.

Stephanie Valenzuela aseguró que desde que hizo la denuncia ha tenido que lidiar con el acoso de la prensa y con las declaraciones de sus familiares, que hablaron mal de ella. “El abogado trató de decir que yo estaba recibiendo dinero pro entrevistas. Mentiras, porque hasta el día de hoy yo no he recibido ni un solo peso y no me interesa el dinero en realidad, estoy haciendo justicia”, aseveró la también cantante.

Finalmente, resaltó que Eleazar Gómez ha golpeado a más de cuatro mujeres en el pasado, las mismas que como ella, ya están armando sus denuncias contra el actor.

UN EXTRAÑO JUICIO

Los conductores del programa ‘Chisme en vivo’ repararon en algunos extraños incidentes durante la audiencia, como por ejemplo que el juez pidió, en cinco oportunidades, que resuelvan rápido porque tenía que irse.

Asimismo, hicieron hincapié en que los abogados de Stephanie y Eleazar se conocían y hasta se saludaron efusivamente al llegar. En ese sentido, revelaron que el defensor de Tefi pidió el mínimo permitido de reparación civil y que le advirtió a su patrocinada que si no se entendía con el demandado iba renunciar.

Por otro lado, la cantante peruana no fue notificada oportunamente que se trataba de la audiencia final donde resolverían si Eleazar Gómez se quedaba en prisión o salía en libertad. “No le avisaron que ese día iba ser excarcelado y que se iba terminar el juicio, tenían que avisarle tres días antes”, dijo uno de los conductores.

Finalmente, resaltaron que la hermana de actor mexicano le habría pedido a una bailarina de Tefi que la grabe en situaciones comprometedoras para beneficiar a su hermano, y que a cambio le daría un auto.

