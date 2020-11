LAMENTA NO ESTAR CERCA. La madre de la modelo fue entrevistada por una reportera de Amor y Fuego. Silema Yábar, mamá de Stephanie Valenzuela, expresó el dolor que siente por no estar junto a su hija en estos momentos.

La señora señala que no ha podido hablar con su hija porque Stephanie Valenzuela aún se encuentra muy traumatizada por el intento de feminicidio que sufrió. “Estamos muy preocupados, al menos mi hija está con su hermano, de algún modo él nos representa”, indica.

La mamá de Stephanie Valenzuela cree que esta no es la primera vez que Eleazar agrede a la modelo. “Sabe Dios cuántas veces habrá pasado esto, cuando hablé con Stephanie, ella me dijo que no quiere que le pase a otras chicas lo que está sufriendo”,menciona.

La señora señala que tanto ella como su esposo se sienten muy tristes. “Para nosotros esto nos ha caído como terrible, cómo estarías tú como madre por lo que está pasando (...) lamentablemente en los sentimientos no se elige”, precisa.

